С бизнесменом Андреем Хорошиловым попрощаются в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
О смерти экс-главы строительной корпорации «АБАК» сообщает портал E1, ссылаясь на слова одного из знакомых бизнесмена. О причинах смерти не уточняется.
Хорошилов известен в Екатеринбурге связью с незаконным строительством БЦ «Призма». Здание стали возводить еще в начале двухтысячных. В 2006-м году когда основная часть работ была уже выполнена, выяснилось, что застройщик не имеет разрешения на возведение постройки.
Серия судов, занявшая годы, замедлила строительство, но не остановила его полностью. Только в 2022 году решение суда о сносе незаконной постройки вступило в силу и начались работы по ликвидации здания.
Пресс-служба администрации Екатеринбурга сообщила, что дата сноса не измениться в связи со смертью Хорошилова.
Напомним, 11 июня скончался экс-глава ГУФСИН по Свердловской области Сергей Худорожков.