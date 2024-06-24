tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:19

Published Сегодня, 12:19

Modified Сегодня, 12:21

Updated Сегодня, 12:21

Бизнесмен Андрей Хорошилов умер в Екатеринбурге

С бизнесменом Андреем Хорошиловым попрощаются в Екатеринбурге

24 июня 2024, 12:19
Фото: 1MI

Бизнесмен Андрей Хорошилов умер в Екатеринбурге

Известный в Екатеринбурге предприниматель Андрей Хорошилов скончался. Он был связан с проектами ТЦ «Чкаловский» проблемным бизнес-центром «Призма», который власти намерены снести.

О смерти экс-главы строительной корпорации «АБАК» сообщает портал E1, ссылаясь на слова одного из знакомых бизнесмена. О причинах смерти не уточняется.

Хорошилов известен в Екатеринбурге связью с незаконным строительством БЦ «Призма». Здание стали возводить еще в начале двухтысячных. В 2006-м году когда основная часть работ была уже выполнена, выяснилось, что застройщик не имеет разрешения на возведение постройки.

Серия судов, занявшая годы, замедлила строительство, но не остановила его полностью. Только в 2022 году решение суда о сносе незаконной постройки вступило в силу и начались работы по ликвидации здания.

Пресс-служба администрации Екатеринбурга сообщила, что дата сноса не измениться в связи со смертью Хорошилова.

Напомним, 11 июня скончался экс-глава ГУФСИН по Свердловской области Сергей Худорожков.

Мужчина в Екатеринбурге умер в вагоне трамвая
Узнать подробнее
Читайте также:
У 17-летней матери в Нижнем Тагиле от пупочного сепсиса умер младенецМесячный ребенок умер в больнице ЕкатеринбургаЖитель Екатеринбурга умер в сауне
#Ирина Кирилова#Происшествия#Смерть#Бизнесмен#Предприниматель#18+#Екатеринбург#Скончался
Подпишитесь
«Мисс Офис»: голосование за самую красивую офисную сотрудницу началось на Урале!
Сегодня, 11:38
Юбилей. «Антолл» — семейный атолл
Сегодня, 09:03
Подросток сорвался с крыши на Вагонке в Нижнем Тагиле
Сегодня, 04:16
«Ну-ка, вспомним девяностые!»: тест о временах малиновых пиджаков и видеопроката
Вчера, 11:59
Пьяная женщина на Вагонке в Нижнем Тагиле пыталась прикурить от Вечного огня
Вчера, 06:05
Солнце готовится нанести удар по Земле: на звезде снова произошли сильные взрывы
Сегодня, 08:57