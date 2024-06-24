С бизнесменом Андреем Хорошиловым попрощаются в Екатеринбурге

Серия судов, занявшая годы, замедлила строительство, но не остановила его полностью. Только в 2022 году решение суда о сносе незаконной постройки вступило в силу и начались работы по ликвидации здания.



Пресс-служба администрации Екатеринбурга сообщила, что дата сноса не измениться в связи со смертью Хорошилова.