Солнце готовится нанести удар по Земле: на звезде снова произошли сильные взрывы

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
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23 июня вспышки на Солнце фактически следовали одна за другой. Их мощность в основном была небольшой — классы С и М. Однако одна из вспышек, которая произошла около 18:00, по мощности приблизилась к наивысшему классу опасности Х. Такие данные приводит Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.
24 июня Солнце не успокоилось: с утра уже зафиксировано четыре вспышки. Специалисты говорят о том, что причина такой активности звезды может крыться в двух активных областях, которым астрономы присвоили номера 3712 и 3713. Сами по себе эти активные области не являются аномальными. Однако они расположены рядом и в случае слияния образуют огромную активную зону суммарной площадью около 1600 единиц. По словам ученых, это около 60% от максимальных значений за всю историю наблюдений за активностью Солнца.
Впрочем, в ближайшие дни какая-либо опасность Земле не угрожает: активные центры в настоящее время удалились от поверхности голубой планеты и находились в конце прошлой недели на дальнем краю Солнца.
В понедельник, 24 июня, и в ближайшие дни 25 и 26 июня, магнитосфера Земли будет спокойной. Вероятность магнитной бури в понедельник не превышает 5%, в последующие два дня — не более 1%.
Ранее астрономы предупредили о растущем на Солнце суперпятне.