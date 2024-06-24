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Спутники зафиксировали новые мощные взрывы на Солнце

Солнце готовится нанести удар по Земле: на звезде снова произошли сильные взрывы

24 июня 2024, 08:57
Фото: Изображение Midjourney

Спутники зафиксировали новые мощные взрывы на Солнце

Солнце продолжает накапливать энергию и наращивает активность. Только за 23 июня на звезде произошло сразу 10 вспышек. 24 июня спутник уже зафиксировал четыре новых взрыва. Причина — в двух крупных активных центрах с суммарной площадью около 1600 единиц.

23 июня вспышки на Солнце фактически следовали одна за другой. Их мощность в основном была небольшой — классы С и М. Однако одна из вспышек, которая произошла около 18:00, по мощности приблизилась к наивысшему классу опасности Х. Такие данные приводит Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН

24 июня Солнце не успокоилось: с утра уже зафиксировано четыре вспышки. Специалисты говорят о том, что причина такой активности звезды может крыться в двух активных областях, которым астрономы присвоили номера 3712 и 3713. Сами по себе эти активные области не являются аномальными. Однако они расположены рядом и в случае слияния образуют огромную активную зону суммарной площадью около 1600 единиц. По словам ученых, это около 60% от максимальных значений за всю историю наблюдений за активностью Солнца.

Впрочем, в ближайшие дни какая-либо опасность Земле не угрожает: активные центры в настоящее время удалились от поверхности голубой планеты и находились в конце прошлой недели на дальнем краю Солнца.

В понедельник, 24 июня, и в ближайшие дни 25 и 26 июня, магнитосфера Земли будет спокойной. Вероятность магнитной бури в понедельник не превышает 5%, в последующие два дня — не более 1%.

Ранее астрономы предупредили о растущем на Солнце суперпятне.

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