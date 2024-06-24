Солнце готовится нанести удар по Земле: на звезде снова произошли сильные взрывы

24 июня Солнце не успокоилось: с утра уже зафиксировано четыре вспышки. Специалисты говорят о том, что причина такой активности звезды может крыться в двух активных областях, которым астрономы присвоили номера 3712 и 3713. Сами по себе эти активные области не являются аномальными. Однако они расположены рядом и в случае слияния образуют огромную активную зону суммарной площадью около 1600 единиц. По словам ученых, это около 60% от максимальных значений за всю историю наблюдений за активностью Солнца.