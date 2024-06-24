Стала известна причина задержания водителя BMW в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Выяснилось, что у автомобилиста не имелось прав на управление транспортом. Также он ранее был судим за нарушение правил дорожного движения, рассказали в пресс-службе автоинспекции Екатеринбурга.
До выяснения всех обстоятельств горожанин был задержан и доставлен в полицию.
Напомним, инцидент произошел 24 июня 2024 года. Мужчина не стал останавливаться по просьбе гаишников, из-за чего им пришлось отправиться за ним в погоню. В какой-то момент им удалось его задержать.