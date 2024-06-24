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Posted Сегодня, 13:39

Published Сегодня, 13:39

Modified Сегодня, 13:41

Updated Сегодня, 13:41

Стала известна причина задержания водителя BMW в Екатеринбурге

Стала известна причина задержания водителя BMW в Екатеринбурге

24 июня 2024, 13:39
Фото: Изображение Midjourney
Стало известно, по какой причине был задержан 42-летний водитель BMW в Екатеринбурге.

Выяснилось, что у автомобилиста не имелось прав на управление транспортом. Также он ранее был судим за нарушение правил дорожного движения, рассказали в пресс-службе автоинспекции Екатеринбурга.

До выяснения всех обстоятельств горожанин был задержан и доставлен в полицию.

Напомним, инцидент произошел 24 июня 2024 года. Мужчина не стал останавливаться по просьбе гаишников, из-за чего им пришлось отправиться за ним в погоню. В какой-то момент им удалось его задержать.

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