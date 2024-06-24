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Posted Сегодня, 14:07

Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 14:09

Updated Сегодня, 14:09

Эксперты рассказали, что будет с туризмом после терактов в Дагестане и Крыму

Теракты в Крыму и Дагестане: вернут ли свердловчанам деньги за туристические путевки

24 июня 2024, 14:07
Фото: 1MI

Эксперты рассказали, что будет с туризмом после терактов в Дагестане и Крыму

В воскресенье, 23 июня, Россия была потрясена терактами в двух популярных у туристов регионах — Крыму и Дагестане. Стоит ли свердловчанам, которые уже купили путевки, срочно сдавать билеты? Эксперты советуют не поддаваться панике и не принимать поспешных решений.

Что случилось в Дагестане и Крыму?

В республике Дагестан ваххабиты ворвались в два православных храма, захватили две синагоги и атаковали пост ДПС. По последним данным, которые привели в Минздраве республики, погибли 20 человек, а пострадали в общей сложности 46 из числа правоохранителей и гражданского населения. Среди убитых помимо прочих — православный священник, отец Николай (Котельников). В республике был введен режим КТО, по итогам которой шесть боевиков были ликвидированы.

В Крыму ВСУ ударили по Севастополю ракетами АТАСМS. Пять из них удалось сбить, одна, отклонившись от заданной траектории, прилетела по мирным жителям. В зоне поражения в том числе оказался пляж в Учкуевке, где мирные жители отдыхали вместе с детьми. Погибли 4 человека, пострадал 151, за жизнь пятерых борются медики.

Оба региона весьма популярны у туристов, однако многие россияне после терактов в Республиках Дагестан и Крым задумываются, стоит ли лететь на отдых именно туда.

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Вернут ли туроператоры деньги за путевки?

Как отметил президент Союза турагентств Сергей Голов в беседе с 360.ru, рассчитывать на то, что представители туриндустрии в случае отказа от путевок добровольно и в полном объеме начнут в полном объеме возвращать деньги, не следует.

Это ситуационная история, которая не регламентируется законодательством, ни действующими поправками, — отметил эксперт.

Вероятно, ситуация будет решаться индивидуально в каждом конкретном случае, но финансовые потери у туристов все равно будут. Голов посоветовал путешественникам не поддаваться панике.

Также он отметил, что не ждет массового отказа от запланированных поездок — корректировка планов у людей возможна, но не более того.

Такую же точку зрения высказал вице-президент Ассоциации туристических операторов России Сергей Ромашкин. Он отметил, что туристы уже взяли отпуск на работе, купили билеты, скорректировать планы сложно. В первые сутки после терактов массовых отказов от путешествий не зафиксировано. Но окончательно ситуация прояснится на этой неделе после того, как люди осмыслят эту ситуацию.

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Какова официальная позиция Минэкономразвития?

В ведомстве вечером 23 июня выпустили обращение к представителям туристического бизнеса с призывом не штрафовать россиян, которые захотят сдать путевки в Крым и Дагестан. Такое же пожелание в министерстве высказали и в адрес представителей гостиничного бизнеса.

Мы рекомендуем туристическим фирмам и операторам с пониманием отнестись к желанию туристов перенести свои путешествия в Дагестан, и по возможности не штрафовать за перенос сроков поездок. Просим владельцев гостиниц также не штрафовать гостей, которые захотят перенести свой визит в Дагестан, в связи с последними событиями, — говорится в официальном сообщении на сайте.

Точно такое же обращение размещено и по Крыму.

Однако стоит отметить, что это не предписание, а только рекомендация. Решение же остается за бизнесом, который, вероятно, не захочет нести убытки.

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