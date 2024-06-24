Теракты в Крыму и Дагестане: вернут ли свердловчанам деньги за туристические путевки

В республике Дагестан ваххабиты ворвались в два православных храма, захватили две синагоги и атаковали пост ДПС. По последним данным, которые привели в Минздраве республики, погибли 20 человек, а пострадали в общей сложности 46 из числа правоохранителей и гражданского населения. Среди убитых помимо прочих — православный священник, отец Николай (Котельников). В республике был введен режим КТО, по итогам которой шесть боевиков были ликвидированы.