Теракты в Крыму и Дагестане: вернут ли свердловчанам деньги за туристические путевки

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
В республике Дагестан ваххабиты ворвались в два православных храма, захватили две синагоги и атаковали пост ДПС. По последним данным, которые привели в Минздраве республики, погибли 20 человек, а пострадали в общей сложности 46 из числа правоохранителей и гражданского населения. Среди убитых помимо прочих — православный священник, отец Николай (Котельников). В республике был введен режим КТО, по итогам которой шесть боевиков были ликвидированы.
В Крыму ВСУ ударили по Севастополю ракетами АТАСМS. Пять из них удалось сбить, одна, отклонившись от заданной траектории, прилетела по мирным жителям. В зоне поражения в том числе оказался пляж в Учкуевке, где мирные жители отдыхали вместе с детьми. Погибли 4 человека, пострадал 151, за жизнь пятерых борются медики.
Оба региона весьма популярны у туристов, однако многие россияне после терактов в Республиках Дагестан и Крым задумываются, стоит ли лететь на отдых именно туда.
Как отметил президент Союза турагентств Сергей Голов в беседе с 360.ru, рассчитывать на то, что представители туриндустрии в случае отказа от путевок добровольно и в полном объеме начнут в полном объеме возвращать деньги, не следует.
Это ситуационная история, которая не регламентируется законодательством, ни действующими поправками, — отметил эксперт.
Вероятно, ситуация будет решаться индивидуально в каждом конкретном случае, но финансовые потери у туристов все равно будут. Голов посоветовал путешественникам не поддаваться панике.
Также он отметил, что не ждет массового отказа от запланированных поездок — корректировка планов у людей возможна, но не более того.
Такую же точку зрения высказал вице-президент Ассоциации туристических операторов России Сергей Ромашкин. Он отметил, что туристы уже взяли отпуск на работе, купили билеты, скорректировать планы сложно. В первые сутки после терактов массовых отказов от путешествий не зафиксировано. Но окончательно ситуация прояснится на этой неделе после того, как люди осмыслят эту ситуацию.
В ведомстве вечером 23 июня выпустили обращение к представителям туристического бизнеса с призывом не штрафовать россиян, которые захотят сдать путевки в Крым и Дагестан. Такое же пожелание в министерстве высказали и в адрес представителей гостиничного бизнеса.
Мы рекомендуем туристическим фирмам и операторам с пониманием отнестись к желанию туристов перенести свои путешествия в Дагестан, и по возможности не штрафовать за перенос сроков поездок. Просим владельцев гостиниц также не штрафовать гостей, которые захотят перенести свой визит в Дагестан, в связи с последними событиями, — говорится в официальном сообщении на сайте.
Точно такое же обращение размещено и по Крыму.
Однако стоит отметить, что это не предписание, а только рекомендация. Решение же остается за бизнесом, который, вероятно, не захочет нести убытки.