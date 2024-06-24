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Published Сегодня, 12:49

Modified Сегодня, 12:51

Updated Сегодня, 12:51

«Уральские авиалинии» попали под санкции Евросоюза

«Уральские авиалинии» попали под санкции Евросоюза

24 июня 2024, 12:49
Фото: 1MI
Евросоюз наложил санкции на авиакомпанию «Уральские авиалинии». Она оказалась в 14 пакете санкций ЕС.

Информация о том, что авиакомпания оказалась под санкциями Евросоюза, есть в официальном журнале ЕС. В постановлении указано, что самолеты данной компании транспортировали российских военных в зону СВО.

Напомним, в июне 2024 года руководитель УВЗ Александр Потапов попал под санкции Японии. Также в данном списке оказались и другие компании.

Кроме того, Соединенные Штаты Америки наложили санкции на Мосбиржу, из-за чего жители РФ теперь не могут совершать операции с мировыми валютами.

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#Елизавета Зиборова#Политика#Санкции#Авиакомпания#Евросоюз#Компания#Ограничения#Уральские авиалинии#Екатеринбург#СВО
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