«Уральские авиалинии» попали под санкции Евросоюза

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Информация о том, что авиакомпания оказалась под санкциями Евросоюза, есть в официальном журнале ЕС. В постановлении указано, что самолеты данной компании транспортировали российских военных в зону СВО.
Напомним, в июне 2024 года руководитель УВЗ Александр Потапов попал под санкции Японии. Также в данном списке оказались и другие компании.
Кроме того, Соединенные Штаты Америки наложили санкции на Мосбиржу, из-за чего жители РФ теперь не могут совершать операции с мировыми валютами.