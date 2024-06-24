В Египте произошла вспышка опасного вирусного заболевания

Posted Сегодня, 17:09
Published Сегодня, 17:09
Modified Сегодня, 17:10
Updated Сегодня, 17:10
У пациентов, обратившихся в лечебно-профилактические учреждения Италии, был диагностирован опасный недуг, унесший жизни тысяч людей начиная с далекого XVIII века.
Характерный симптомокомплекс, который медработники выявляют у заразившихся граждан, включает чувство тошноты, рвотные позывы (иногда человека рвет с кровью), болезненные ощущения в костях и мышцах, а также гипертермию. Помимо этого, у инфицированных иногда наблюдаются кожные высыпания и интенсивная головная боль. В ряде случаев пациенты жалуются на воспаление в горле, насморк и кашель, которые развиваются в связи с поражением органов дыхания, а также на жидкий стул, сообщает newia.ru.
Всем пациентам, у которых появились характерные симптомы после возвращения с египетского курорта Шарм-эль-Шейх, врачи поставили диагноз «лихорадка денге». Согласно данным, полученным на 10 июня этого года, в Италии зафиксировано три подобных случая. Заболевание по сей день считается крайне опасным — лекарства против лихорадки денге пока не существует. За минувший год коварный вирус унес жизни нескольких тысяч людей, при этом количество выявленных случаев инфицирования превысило пятимиллионный порог.
Вирус денге переносится комарами. Инкубационный период болезни составляет от трех до 14 суток. Чаще всего люди заражаются в регионах с тропическим и субтропическим климатом.