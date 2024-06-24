В Египте произошла вспышка опасного вирусного заболевания

Характерный симптомокомплекс, который медработники выявляют у заразившихся граждан, включает чувство тошноты, рвотные позывы (иногда человека рвет с кровью), болезненные ощущения в костях и мышцах, а также гипертермию. Помимо этого, у инфицированных иногда наблюдаются кожные высыпания и интенсивная головная боль. В ряде случаев пациенты жалуются на воспаление в горле, насморк и кашель, которые развиваются в связи с поражением органов дыхания, а также на жидкий стул, сообщает newia.ru.