В Екатеринбург перевезли выпавшую из окна двухлетнюю девочку из Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
По данным источника TagilCity.ru, в екатеринбургскую больницу девочку транспортировали в субботу вечером, чтобы врачи оказали ей помощь. Она подключена к аппарату ИВЛ.
Напомним, падение случилось 22 июня 2024 года. Девочка, находясь на подоконнике, оперлась на сетку, прикрепленную к оконной раме, и рухнула вниз. Ребенок получил серьезные повреждения.
В момент ЧП отец находился в магазине. С пострадавшей девочкой и другими детьми находилась их мать, которую ранее лишили родительских прав.