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В Екатеринбург перевезли выпавшую из окна двухлетнюю девочку из Нижнего Тагила

В Екатеринбург перевезли выпавшую из окна двухлетнюю девочку из Нижнего Тагила

24 июня 2024, 06:46
Фото: Изображение Midjourney
Двухлетнюю девочку из Нижнего Тагила, пострадавшую в результате падения из окна, перевезли в больницу Екатеринбурга 22 июня 2024 года.

По данным источника TagilCity.ru, в екатеринбургскую больницу девочку транспортировали в субботу вечером, чтобы врачи оказали ей помощь. Она подключена к аппарату ИВЛ.

Напомним, падение случилось 22 июня 2024 года. Девочка, находясь на подоконнике, оперлась на сетку, прикрепленную к оконной раме, и рухнула вниз. Ребенок получил серьезные повреждения.

В момент ЧП отец находился в магазине. С пострадавшей девочкой и другими детьми находилась их мать, которую ранее лишили родительских прав.

Прокуратура начала проверку после падения девочки из окна в Нижнем Тагиле
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