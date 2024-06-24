В кого еще потыкать, если надоел хомяк? Собрали самые популярные «тапалки»

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Игроки в Hamster Kombat не зря усердно тапают хомяка: они вдохновляются примером игры Notcoin, первой подобной игры, которая осуществила листинг и вознаградила своих усердных поклонников. На пике популярности у Notcoin было около 6 млн подписчиков, которым в итоге удалось очень неплохо подзаработать: кто-то получил около 100 долларов, а другие — целую тысячу.
Токен Not разу же после листинга в мае стоил 1 цент, пока его стоимость прилично подросла — до 3 центов, а затем опустилась до уровня в 1,5 цента, на котором держится и сейчас. В любом случае, люди, которые верили в проект и следили за новостями, получили свой доход.
Сможет ли Hamster Kombat повторить опыт Notcoin — большой вопрос. Ведь сейчас в хомяка играют уже около 44 млн человек по всему миру, а значит для проведения листинга потребуется значительная сумма. Есть ли она у создателей популярной «тапалки», никто не знает, потому что они тщательно скрывают информацию о себе.
Эта игра, гибридная криптовалютная биржа, один из самых успешных конкурентов хомяка. Число подписчиков канала намного меньше — всего 13 млн человек. Но это не мешает ему быть одним из самых крупных и известных в Telegram. К тому же число поклонников продолжает расти, хотя сейчас присоединиться к Blum можно только по предварительным пригласительным.
Создатели игры, бывшие топ-менеджеры Binance Глеб Костарев и Владислав Смеркис, не обольщают своих подписчиков обещаниями быстрого и скорого заработка, однако не исключают, что со временем игра перерастет обычную «тапалку». Со временем список доступных заданий, которые предлагают выполнить своим подписчикам создатели Blum, будет расширяться.
В этой игре число пользователей уже перевалило за 6 млн человек. В процессе игроки сражаются с боссами, зарабатывая виртуальные деньги, прокачивая свои тапы и получая бонусы. Заработанные тапами монеты можно тратить, например, на бустеры, которые позволяют ускорить процесс заработка.
Листинг создатели MemeFi обещали еще в мае. Эксперты даже называли биржи, на которых в перспективе возможно появление токена Memefi: это KuCoin, МЕХС, Gate.io и Bing.X. Однако обещанного, как известно, три года ждут, и пока собственный токен MemeFi так и не вышел в большой мир.
Еще одна увлекательная игра, в которой главными действующими лицами являются котики. Одним из ее преимуществ является то, что играть можно не только в мобильной версии, как, например, в хомяке, но и в десктопной.
В игре 450 уровней, повышать которые можно, перетаскивая котиков. Игровых валют две — vKitty и FISH. Как и во всех популярных «тапалках», создатели в перспективе обещают листинг токенов на блокчейне. Но точные сроки неизвестны: обещанный листинг во втором квартале 2024 года вряд ли состоится, так как до конца июня осталось всего несколько дней.
Еще один проект от бывших участников Binance. Игра представляет собой соединение блокчейн-технологий и гейминга: участники помимо зарабатывания виртуальной валюты могут сразиться с соперниками и получить дополнительные очки. Бои проходят по довольно-таки простой схеме: необходимо «перекликать» питомца соперника, чтобы выиграть поединок.
Игра не требует много времени: чтобы зарабатывать «деньги» и улучшать своих питомцев, достаточно заходить в игру один раз в 8 часов.
Как и все остальные подобные «тапалки», PixelTap обещает своим подписчикам возможность реального заработка. Будущая валюта будет называться $PIXFI. Как и везде, реальных сроков листинга никто предсказать не может, и пока фанаты «пикселей» получают прибыль исключительно на экране своего смартфона.
Ну и напоследок расскажем о проекте Bcoin 2048, созданном на основе некогда популярной игры 2048, в которой необходимо объединять одинаковые числа. Набранные очки здесь превращаются в виртуальную валюту. Проект пока совершенно новый, подписчиков у него немного, но их число растет довольно быстрыми темпами.