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Published Сегодня, 11:38

Modified Сегодня, 11:40

Updated Сегодня, 11:40

В кого еще потыкать, если надоел хомяк? Собрали самые популярные «тапалки»

В кого еще потыкать, если надоел хомяк? Собрали самые популярные «тапалки»

24 июня 2024, 11:38
Фото: Telegram-канал «MemeFi Community»
Пока хомяк триумфально шествует по планете, завоевывая все новые сердца, набирают популярность и другие «тапалки». Взрослые и дети с удовольствием тыкают в котиков и боссов. TagilCity.ru рассказывает о самых интересных играх-кликерах с большим числом подписчиков.

Notcoin

Игроки в Hamster Kombat не зря усердно тапают хомяка: они вдохновляются примером игры Notcoin, первой подобной игры, которая осуществила листинг и вознаградила своих усердных поклонников. На пике популярности у Notcoin было около 6 млн подписчиков, которым в итоге удалось очень неплохо подзаработать: кто-то получил около 100 долларов, а другие — целую тысячу.

Фото: Telegram-канал «Notcoin Community»

Токен Not разу же после листинга в мае стоил 1 цент, пока его стоимость прилично подросла — до 3 центов, а затем опустилась до уровня в 1,5 цента, на котором держится и сейчас. В любом случае, люди, которые верили в проект и следили за новостями, получили свой доход.

Сможет ли Hamster Kombat повторить опыт Notcoin — большой вопрос. Ведь сейчас в хомяка играют уже около 44 млн человек по всему миру, а значит для проведения листинга потребуется значительная сумма. Есть ли она у создателей популярной «тапалки», никто не знает, потому что они тщательно скрывают информацию о себе.

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Blum

Эта игра, гибридная криптовалютная биржа, один из самых успешных конкурентов хомяка. Число подписчиков канала намного меньше — всего 13 млн человек. Но это не мешает ему быть одним из самых крупных и известных в Telegram. К тому же число поклонников продолжает расти, хотя сейчас присоединиться к Blum можно только по предварительным пригласительным.

Создатели игры, бывшие топ-менеджеры Binance Глеб Костарев и Владислав Смеркис, не обольщают своих подписчиков обещаниями быстрого и скорого заработка, однако не исключают, что со временем игра перерастет обычную «тапалку». Со временем список доступных заданий, которые предлагают выполнить своим подписчикам создатели Blum, будет расширяться.

MemeFi

В этой игре число пользователей уже перевалило за 6 млн человек. В процессе игроки сражаются с боссами, зарабатывая виртуальные деньги, прокачивая свои тапы и получая бонусы. Заработанные тапами монеты можно тратить, например, на бустеры, которые позволяют ускорить процесс заработка.

Листинг создатели MemeFi обещали еще в мае. Эксперты даже называли биржи, на которых в перспективе возможно появление токена Memefi: это KuCoin, МЕХС, Gate.io и Bing.X. Однако обещанного, как известно, три года ждут, и пока собственный токен MemeFi так и не вышел в большой мир.

Фото: Telegram-канал MemeFi Community

Catizen

Еще одна увлекательная игра, в которой главными действующими лицами являются котики. Одним из ее преимуществ является то, что играть можно не только в мобильной версии, как, например, в хомяке, но и в десктопной.

В игре 450 уровней, повышать которые можно, перетаскивая котиков. Игровых валют две — vKitty и FISH. Как и во всех популярных «тапалках», создатели в перспективе обещают листинг токенов на блокчейне. Но точные сроки неизвестны: обещанный листинг во втором квартале 2024 года вряд ли состоится, так как до конца июня осталось всего несколько дней.

Фото: Telegram-канал Catizen Announcement

PixelTap от Pixelverse

Еще один проект от бывших участников Binance. Игра представляет собой соединение блокчейн-технологий и гейминга: участники помимо зарабатывания виртуальной валюты могут сразиться с соперниками и получить дополнительные очки. Бои проходят по довольно-таки простой схеме: необходимо «перекликать» питомца соперника, чтобы выиграть поединок.

Фото: Telegram-канал «PixelTap»

Игра не требует много времени: чтобы зарабатывать «деньги» и улучшать своих питомцев, достаточно заходить в игру один раз в 8 часов.

Как и все остальные подобные «тапалки», PixelTap обещает своим подписчикам возможность реального заработка. Будущая валюта будет называться $PIXFI. Как и везде, реальных сроков листинга никто предсказать не может, и пока фанаты «пикселей» получают прибыль исключительно на экране своего смартфона.

Bcoin 2048

Ну и напоследок расскажем о проекте Bcoin 2048, созданном на основе некогда популярной игры 2048, в которой необходимо объединять одинаковые числа. Набранные очки здесь превращаются в виртуальную валюту. Проект пока совершенно новый, подписчиков у него немного, но их число растет довольно быстрыми темпами.

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