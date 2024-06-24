В кого еще потыкать, если надоел хомяк? Собрали самые популярные «тапалки»

Эта игра, гибридная криптовалютная биржа, один из самых успешных конкурентов хомяка. Число подписчиков канала намного меньше — всего 13 млн человек. Но это не мешает ему быть одним из самых крупных и известных в Telegram. К тому же число поклонников продолжает расти, хотя сейчас присоединиться к Blum можно только по предварительным пригласительным.