В парках Екатеринбурга появятся системы оповещения

Согласно аукциону, размещенному мэрией на сайте госзакупок, подрядчик, помимо системы звукового оповещения, обязуется установить также камеры видеонаблюдения. Начальная стоимость работ установлена в размере 5,8 млн рублей. Последний день подачи заявок — 3 июля.



Ранее мэрия города уже дважды размещала тендер на этот парк, но оба раза подрядчика найти не удавалось.