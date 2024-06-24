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Posted Сегодня, 13:08

Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:10

Updated Сегодня, 13:10

В парках Екатеринбурга появятся системы оповещения

В парках Екатеринбурга появятся системы оповещения

24 июня 2024, 13:08
Фото: 1MI
Администрация Екатеринбурга находится в поисках исполнителя на монтирование систем информирования населения в парке им. К. Е. Архипова. Соответствующий тендер выставлен на сайте госзакупок.

Администрация города намерена постепенно устанавливать в парках города системы звукового оповещения граждан. На данный момент ведется поиск подрядчика, который займется установкой таких систем в парке им. К. Е. Архипова.

Согласно аукциону, размещенному мэрией на сайте госзакупок, подрядчик, помимо системы звукового оповещения, обязуется установить также камеры видеонаблюдения. Начальная стоимость работ установлена в размере 5,8 млн рублей. Последний день подачи заявок — 3 июля.

Ранее мэрия города уже дважды размещала тендер на этот парк, но оба раза подрядчика найти не удавалось.

Напомним, ранее стало известно, что в поселке Евстюниха под Нижним Тагилом будет сделано освещение.

#Ирина Кирилова#Свердловская область#Город#Подрядчик#Парк#Аукцион#Тендер#Екатеринбург
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