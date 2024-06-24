В парках Екатеринбурга появятся системы оповещения

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Администрация города намерена постепенно устанавливать в парках города системы звукового оповещения граждан. На данный момент ведется поиск подрядчика, который займется установкой таких систем в парке им. К. Е. Архипова.
Согласно аукциону, размещенному мэрией на сайте госзакупок, подрядчик, помимо системы звукового оповещения, обязуется установить также камеры видеонаблюдения. Начальная стоимость работ установлена в размере 5,8 млн рублей. Последний день подачи заявок — 3 июля.
Ранее мэрия города уже дважды размещала тендер на этот парк, но оба раза подрядчика найти не удавалось.
Напомним, ранее стало известно, что в поселке Евстюниха под Нижним Тагилом будет сделано освещение.