В России появились «охотники за смерчами»

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
В четверг Москву и Центральную Россию накрыл мощный грозовой фронт. Скорость ветра в некоторых районах достигала 90 км/ч. Стихия валила деревья, срывала крыши домов. Но самым необычным явлением стали смерчи, которые очевидцы наблюдали сразу в нескольких районах Подмосковья.
По мнению метеорологов, причиной возникновения природного явления стали резкие перепады температур и большое количество влаги в атмосфере. Синоптики предупреждают, что подобные катаклизмы в Центральной России в ближайшие годы могут стать более частыми. Ученые отмечают рост их числа в России, что может быть связано с глобальным изменением климата.
Несмотря на то что смерчи являются редким для России явлением, в последние годы их количество в некоторых регионах заметно увеличилось, например, на юге Западной Сибири и Северо-Западе страны.
Российские «охотники за смерчами» уже начали отслеживать и фиксировать эти явления, чтобы лучше изучить их природу и разработать меры предосторожности.
Эксперты отмечают, что даже с учетом глобального потепления, смерчи вряд ли станут частым явлением для России. Рельеф Русской равнины не способствует образованию мощных торнадо, в отличие от США, где наличие горных систем создает благоприятные условия для их возникновения.
Кроме того, ученые допускают, что изменение климата может привести и к снижению числа смерчей, а не только к их росту.
Напомним, в ближайшую неделю в Свердловской области жара пойдет на спад. В некоторые дни столбики термометров опустятся до +12 градусов.