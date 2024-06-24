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Posted Сегодня, 08:14

Published Сегодня, 08:14

Modified Сегодня, 08:16

Updated Сегодня, 08:16

Ученые рассказали о новых погодных аномаличх в России

В России появились «охотники за смерчами»

24 июня 2024, 08:14
Фото: Изображение Midjourney

Ученые рассказали о новых погодных аномаличх в России

В Подмосковье во время пронесшейся на прошлой неделе грозы наблюдалось сразу несколько смерчей. Ученые связывают это редкое для региона явление с глобальным потеплением.

В четверг Москву и Центральную Россию накрыл мощный грозовой фронт. Скорость ветра в некоторых районах достигала 90 км/ч. Стихия валила деревья, срывала крыши домов. Но самым необычным явлением стали смерчи, которые очевидцы наблюдали сразу в нескольких районах Подмосковья.

По мнению метеорологов, причиной возникновения природного явления стали резкие перепады температур и большое количество влаги в атмосфере. Синоптики предупреждают, что подобные катаклизмы в Центральной России в ближайшие годы могут стать более частыми. Ученые отмечают рост их числа в России, что может быть связано с глобальным изменением климата.

Несмотря на то что смерчи являются редким для России явлением, в последние годы их количество в некоторых регионах заметно увеличилось, например, на юге Западной Сибири и Северо-Западе страны.

Российские «охотники за смерчами» уже начали отслеживать и фиксировать эти явления, чтобы лучше изучить их природу и разработать меры предосторожности.

Эксперты отмечают, что даже с учетом глобального потепления, смерчи вряд ли станут частым явлением для России. Рельеф Русской равнины не способствует образованию мощных торнадо, в отличие от США, где наличие горных систем создает благоприятные условия для их возникновения.

Кроме того, ученые допускают, что изменение климата может привести и к снижению числа смерчей, а не только к их росту.

Напомним, в ближайшую неделю в Свердловской области жара пойдет на спад. В некоторые дни столбики термометров опустятся до +12 градусов.

#Ирина Кирилова#Погода#Ураган#Ученые#Окружающая среда#Аномалии#Прирожа#Смерч
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