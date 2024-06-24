В России появились «охотники за смерчами»

По мнению метеорологов, причиной возникновения природного явления стали резкие перепады температур и большое количество влаги в атмосфере. Синоптики предупреждают, что подобные катаклизмы в Центральной России в ближайшие годы могут стать более частыми. Ученые отмечают рост их числа в России, что может быть связано с глобальным изменением климата.