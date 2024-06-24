В Свердловской области турфирма обманула семью на 700 тысяч рублей

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Семья из четырех человек обратилась в туристическую компанию «Любомира», чтобы организовать поездку на Пхукет. Они передали директору компании 682 500 рублей, однако та присвоила деньги и не забронировала тур.
В ходе следствия выяснилось, что туроператор «Пегас» средства не получал, и, соответственно, тур не бронировал.
В итоге поездка, запланированная еще на осень прошлого года, сорвалась. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Директор компании находится под подпиской о невыезде. Пострадавшая семья пока не получила компенсацию, пишет Ура.ру.
Напомним, в начале мая у жительницы Екатеринбурга сорвался отдых с дочерью Таиланде. Девочка не смогла вылететь из страны из-за ошибки в загранпаспорте.