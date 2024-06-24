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Posted Сегодня, 11:07

Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

В Свердловской области турфирма обманула семью на 700 тысяч рублей

В Свердловской области турфирма обманула семью на 700 тысяч рублей

24 июня 2024, 11:07
Фото: 1MI
Семья из Верхней Пышмы потеряла почти 700 тысяч рублей, заплатив за тур в Таиланд, который так и не состоялся.

Семья из четырех человек обратилась в туристическую компанию «Любомира», чтобы организовать поездку на Пхукет. Они передали директору компании 682 500 рублей, однако та присвоила деньги и не забронировала тур.

В ходе следствия выяснилось, что туроператор «Пегас» средства не получал, и, соответственно, тур не бронировал.

В итоге поездка, запланированная еще на осень прошлого года, сорвалась. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Директор компании находится под подпиской о невыезде. Пострадавшая семья пока не получила компенсацию, пишет Ура.ру.

Напомним, в начале мая у жительницы Екатеринбурга сорвался отдых с дочерью Таиланде. Девочка не смогла вылететь из страны из-за ошибки в загранпаспорте.

#Ирина Кирилова#Общество#Отдых#Свердловская область#Обман#Турфирма#Поездка#Екатеринбург
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