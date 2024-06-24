Водитель иномарки врезался в дерево под Екатеринбургом

Авария случилась 23 июня. В ГИБДД по Екатеринбургу сообщили, что водитель не обеспечил постоянный контроль за движением. Вместе с 68-летним мужчиной в салоне находились двое пассажиров, в том числе ребенок. Они не погибли. С травмами оба были госпитализированы.