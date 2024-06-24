Водитель иномарки врезался в дерево под Екатеринбургом

Posted Сегодня, 03:19
Published Сегодня, 03:19
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Updated Сегодня, 03:20
Авария случилась 23 июня. В ГИБДД по Екатеринбургу сообщили, что водитель не обеспечил постоянный контроль за движением. Вместе с 68-летним мужчиной в салоне находились двое пассажиров, в том числе ребенок. Они не погибли. С травмами оба были госпитализированы.
Отмечается, что перевозка осуществлялась по всем правилам. Кроме того выяснилось, что водитель имеет стаж управления 48 лет.
В ГИБДД напомнили, что нужно быть предельно внимательными на дороге и соблюдать скоростной режим. Также нужно учитывать погодные условия, избегать резкого торможения или опасных маневров.
Напомним, днем 22 июня 85-летний водитель сбил двоих девочек на пешеходном переходе. Авария случилась в Артемовском. Дети были госпитализированы.