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Posted Сегодня, 03:19

Published Сегодня, 03:19

Modified Сегодня, 03:20

Updated Сегодня, 03:20

В Екатеринбурге водитель иномарки погиб в ДТП с деревом

Водитель иномарки врезался в дерево под Екатеринбургом

24 июня 2024, 03:19
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге водитель иномарки погиб в ДТП с деревом

Водитель внедорожника не справился с управлением в поселке Садовый под Екатеринбургом. Kia Sportage влетела в дерево. Водитель скончался на месте.

Авария случилась 23 июня. В ГИБДД по Екатеринбургу сообщили, что водитель не обеспечил постоянный контроль за движением. Вместе с 68-летним мужчиной в салоне находились двое пассажиров, в том числе ребенок. Они не погибли. С травмами оба были госпитализированы.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Отмечается, что перевозка осуществлялась по всем правилам. Кроме того выяснилось, что водитель имеет стаж управления 48 лет.

В ГИБДД напомнили, что нужно быть предельно внимательными на дороге и соблюдать скоростной режим. Также нужно учитывать погодные условия, избегать резкого торможения или опасных маневров.

Напомним, днем 22 июня 85-летний водитель сбил двоих девочек на пешеходном переходе. Авария случилась в Артемовском. Дети были госпитализированы.

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#Ирина Кирилова#ДТП#Свердловская область#Смерть#Погибшие#18+#Екатеринбург#Авария#Инцидент
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