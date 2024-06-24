Врач предупредила о вреде энергетических напитков для здоровья

Posted Сегодня, 16:39
Published Сегодня, 16:39
Modified Сегодня, 16:39
Updated Сегодня, 16:39
Постоянное употребление разнообразных энергетических напитков обязательно приведет не только к нарушению желудка, но и к расстройствам ментального здоровья. Особенно у юного организма. Об этом предупредила в беседе с информационным агентством врач-детская терапевт Московского областного центра защиты материнства и детства (МОЦЗМД) Елена Ряскова, сообщает Regions.ru.
Специалист отметила, что за счет постоянной активации нервной системы человеческого тела энергетики обязательно приводят к психическим расстройствам, депрессии и неукрощенным проявлениям агрессии, написало издание sibdepo.ru.
«Поклонники энергетических напитков часто сталкиваются с ментальными расстройствами. Если потреблять эти энергетики и неправильно кушать, это может привести к нарушению обмена углеводами. В последствии это также может способствовать развитию ожирения и диабета», — подчеркнула собеседница агентства.
Ряскова пожаловалась, что разнообразные энергетические напитки приносят самый серьезный вред именно детскому или подростковому организму, так как он еще не полностью сформировался. А за счет наличия в энергетиках массы разных красителей их потребление вызывает аллергические реакции и разнообразные связанные с ними проявления.