Врач предупредила о вреде энергетических напитков для здоровья

Ряскова пожаловалась, что разнообразные энергетические напитки приносят самый серьезный вред именно детскому или подростковому организму, так как он еще не полностью сформировался. А за счет наличия в энергетиках массы разных красителей их потребление вызывает аллергические реакции и разнообразные связанные с ними проявления.