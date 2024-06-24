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Published Сегодня, 16:39

Modified Сегодня, 16:39

Updated Сегодня, 16:39

Врач предупредила о вреде энергетических напитков для здоровья

24 июня 2024, 16:39
Медик объявила о риске этих напитков для здоровья человека. Также пояснили, кому такие напитки опасны.

Постоянное употребление разнообразных энергетических напитков обязательно приведет не только к нарушению желудка, но и к расстройствам ментального здоровья. Особенно у юного организма. Об этом предупредила в беседе с информационным агентством врач-детская терапевт Московского областного центра защиты материнства и детства (МОЦЗМД) Елена Ряскова, сообщает Regions.ru.

Специалист отметила, что за счет постоянной активации нервной системы человеческого тела энергетики обязательно приводят к психическим расстройствам, депрессии и неукрощенным проявлениям агрессии, написало издание sibdepo.ru.

«Поклонники энергетических напитков часто сталкиваются с ментальными расстройствами. Если потреблять эти энергетики и неправильно кушать, это может привести к нарушению обмена углеводами. В последствии это также может способствовать развитию ожирения и диабета», — подчеркнула собеседница агентства.

Ряскова пожаловалась, что разнообразные энергетические напитки приносят самый серьезный вред именно детскому или подростковому организму, так как он еще не полностью сформировался. А за счет наличия в энергетиках массы разных красителей их потребление вызывает аллергические реакции и разнообразные связанные с ними проявления.

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