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Posted Сегодня, 13:13

Published Сегодня, 13:13

Modified Сегодня, 13:15

Updated Сегодня, 13:15

Житель Екатеринбурга напал на мужчину с палкой

Житель Екатеринбурга напал на мужчину с палкой

24 июня 2024, 13:13
Фото: 1MI
В Екатеринбурге местный житель напал на мужчину с палкой и избил его до смерти. ЧП произошло рано утром на улице Репина 24 июня 2024 года.

Известно, что нападавший был в нетрезвом состоянии. После этого екатеринбуржец скрылся с места происшествия, пишет Ура.ру.

Вскоре на Репина приехали врачи и сотрудники спецслужб. Причина конфликта, возникшего между убитым и нападавшим, в настоящий момент неизвестна.

Напомним, в Нижней Туре мужчина во дворе застрелил соседа из ружья. Причиной убийства стали личные мотивы. Вскоре горожанина задержали и возбудили в отношении него уголовное дело.

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