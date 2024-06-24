Житель Екатеринбурга напал на мужчину с палкой

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Известно, что нападавший был в нетрезвом состоянии. После этого екатеринбуржец скрылся с места происшествия, пишет Ура.ру.
Вскоре на Репина приехали врачи и сотрудники спецслужб. Причина конфликта, возникшего между убитым и нападавшим, в настоящий момент неизвестна.
Напомним, в Нижней Туре мужчина во дворе застрелил соседа из ружья. Причиной убийства стали личные мотивы. Вскоре горожанина задержали и возбудили в отношении него уголовное дело.