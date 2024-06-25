11-летнего мальчика придавил грузовой лифт в ТЦ в ХМАО

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
По предварительной версии, ребенок помогал своей тете, работающей в обувном магазине, переносить коробки при переезде бутика на нижний этаж.
Во время перемещения грузов мальчик попытался заскочить в движущийся подъемник, но не успел и упал в щель между стеной и платформой. Друзья мальчика пытались ему помочь, нажав кнопку вызова лифта, но вместо освобождения подъемник еще сильнее зажал ребенка. Травмы оказались несовместимы с жизнью и мальчик скончался на месте.
По факту трагедии прокуратура организует проверку, а следком Свердловской области возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», пишет «Урал Мэш».
Напомним, ранее в Екатеринбурге жители двух микрорайонов массово застряли в лифтах.