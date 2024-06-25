11-летнего мальчика придавил грузовой лифт в ТЦ в ХМАО

Во время перемещения грузов мальчик попытался заскочить в движущийся подъемник, но не успел и упал в щель между стеной и платформой. Друзья мальчика пытались ему помочь, нажав кнопку вызова лифта, но вместо освобождения подъемник еще сильнее зажал ребенка. Травмы оказались несовместимы с жизнью и мальчик скончался на месте.