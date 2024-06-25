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11-летнего мальчика насмерть придавил лифт в ТЦ в ХМАО

11-летнего мальчика придавил грузовой лифт в ТЦ в ХМАО

25 июня 2024, 11:19
Фото: Изображение Midjourney

11-летнего мальчика насмерть придавил лифт в ТЦ в ХМАО

В торговом центре «Меридиан» города Урай, ХМАО, произошла трагедия: 11-летнего мальчика насмерть задавил грузовой лифт.

По предварительной версии, ребенок помогал своей тете, работающей в обувном магазине, переносить коробки при переезде бутика на нижний этаж.

Во время перемещения грузов мальчик попытался заскочить в движущийся подъемник, но не успел и упал в щель между стеной и платформой. Друзья мальчика пытались ему помочь, нажав кнопку вызова лифта, но вместо освобождения подъемник еще сильнее зажал ребенка. Травмы оказались несовместимы с жизнью и мальчик скончался на месте.

По факту трагедии прокуратура организует проверку, а следком Свердловской области возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», пишет «Урал Мэш».

Напомним, ранее в Екатеринбурге жители двух микрорайонов массово застряли в лифтах.

Ребенок застрял в лифте в 20-этажном доме в центре Екатеринбурга
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#Ирина Кирилова#Происшествия#Новости УрФО#Дети#Смерть#Несчастный случай#Лифт#18+
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