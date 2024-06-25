4 километра теплосетей заменят на Вагонке в Нижнем Тагиле в 2024 году

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
В 2023 году было потрачено 338 миллионов на ремонтные работы. В общей сложности в Дзержинском районе было заменено 3,5 километра теплосетей. Работы проводились на улицах Зари, Энтузиастов, проспекте Вагоностроителей и других улицах, рассказал депутат гордумы Андрей Давыдов в эфире «Экорадио».
Действительно было тяжело. Огромное спасибо жителям, которые адекватно воспринимали этот период работ, потому что приходилось кому-то обходиться без тепла, кому-то без холодной или горячей воды, но, тем не менее, очень нужно и важно этот процесс делать, — отметил чиновник.
Также Давыдов рассказал, что ситуация с сетями в Дзержинском районе начинает улучшаться и что работы уже начались. По его словам, в этом году планируется поменять сети протяженностью четыре километра.
Будут работы по проспекту Дзержинского, по улице Коминтерна, улице Чайковского, по проспекту Ленинградский и в Алтайском микрорайоне, по улице Юности в том числе. Очень надеемся, что к отопительному сезону все будет сделано, все деньги будут освоены. Этот вопрос у нас ежемесячно на контроле и у администрации, и у комиссии в том числе, мы заслушиваем доклады этих предприятий, которые занимаются ремонтом, восстановлением и отслеживаем их фактическое выполнение, — рассказал депутат.
Андрей Давыдов также рассказал о том, что сейчас идут работы по «широкой стороне» Ленинградского проспекта. Благоустройство будет завершено в октябре 2024 года.
Депутат выразил уверенность в своевременное окончание проекта. Кроме того, он отметил, что на проспекте становится комфортно.
Вечерами видно много мамочек с колясками, с детьми, молодежь появилась на скейтбордах, на велосипедах. Комфортная среда у нас начинает работать, — говорит Давыдов.