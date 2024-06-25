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Published Сегодня, 08:04

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Updated Сегодня, 08:06

Более 240 проездов во дворах на Вагонке в Нижнем Тагиле требуют ремонта

Более 240 проездов во дворах на Вагонке в Нижнем Тагиле требуют ремонта

25 июня 2024, 08:04
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле более 240 проездов во дворах Дзержинского района нуждаются в реконструкции.

В Нижнем Тагиле состоялось первое заседание рабочей группы по ремонту внутриквартальных проездов. Депутат гордумы Андрей Давыдов отметил, что для городских властей это является новой темой, так раньше их состояние было ответственностью жильцов.

Учитывая множество нюансов, которые возникают при разборе тех или иных ситуаций, становится понятно, что не везде жильцы обязаны это делать, и есть ряд моментов, которые необходимо предусмотреть либо после восстановительных работ, либо после ремонтных, — рассказал Давыдов в эфире «Экорадио».

По словам депутата, власти Нижнего Тагила начали заниматься этой темой в конце 2023 года. Сейчас идут завершающие этапы организации всей этой системы.

Чиновник также рассказал, что из городского бюджета ежегодно будут выделяться средства именно на тему ремонта межквартальных проездов.

Данную тему планируют разделить на два направления, одним из которых будет ремонт межквартальных проездов к соцобъектам: детским садам, школам и другим. Сейчас депутаты составляют перечень первоочередных позиций. При этом конкретные улицы, где планируются работы, озвучены не были.

Становится понятно, что мы из городского бюджета будем выделять на это отдельную статью расходов, будем составлять графики, планировать этапы, потихоньку эту тему раскручивать и стараться довести эту тему до логического завершения. Главное, чтобы таких новых вопросов не возникало. В первую очередь рассматривались совсем запущенные проезды. Доходило до того, что не было вообще асфальта в некоторых местах, там просто грунтовые дороги находятся, — рассказал Давыдов.

Напомним, Нижнему Тагилу выделят 100 миллионов на ремонт внутриквартальных дорог.

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