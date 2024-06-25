Более 240 проездов во дворах на Вагонке в Нижнем Тагиле требуют ремонта

Данную тему планируют разделить на два направления, одним из которых будет ремонт межквартальных проездов к соцобъектам: детским садам, школам и другим. Сейчас депутаты составляют перечень первоочередных позиций. При этом конкретные улицы, где планируются работы, озвучены не были.