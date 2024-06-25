Более 40 миллионов выделено на восстановление бомбоубежищ в Нижнем Тагиле

Также в городе есть 229 противорадиационных укрытия, из которых 5 готовы, 29 ограниченно готовы и 195 — не готовы. Необходимости в противорадиационных укрытиях в городе нет, поскольку по всем методическим рекомендациям наш город не попадает в зону радиационного заражения при авариях на радиационно опасных объектах, отметил специалист отдела гражданской защиты населения.