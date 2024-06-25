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В Нижнем Тагиле за 40 млн отремонтируют бомбоубежища в многоэтажках

Более 40 миллионов выделено на восстановление бомбоубежищ в Нижнем Тагиле

25 июня 2024, 11:44
Фото: Изображение Midjourney

В Нижнем Тагиле за 40 млн отремонтируют бомбоубежища в многоэтажках

Обследование переданных из федеральной собственности бомбоубежищ в Нижнем Тагиле показало, что укрытиям требуется ремонт. В 2024 году город получит более 40 миллионов на проведение восстановительных работ.

В Нижнем Тагиле располагаются различные виды защитных сооружений гражданской обороны. До недавнего времени практически все они являлись федеральной собственностью, за исключением тех, которые принадлежат предприятиям города — ЕВРАЗ НТМК, Уралвагонзавод, НТИИМ, химзавод «Планта», Уралхимпласт, РЖД и объектам ГУФСИН. Все они поддерживают готовность защиты своей рабочей силы.

В сети появилась карта бомбоубежищ в Нижнем Тагиле
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По состоянию на начало июня в Нижнем Тагиле на учете состоят 82 убежища, которые расположены на территории предприятий. Из них 31 готово к укрытию, 5 ограниченно готовы и 46 — не готовы.

Неготовые располагаются в большинстве случаев на территории ликвидированных предприятий или там, где обеспечение гражданской защиты не обязательно, — сообщил Андрей Столбов, главный специалист отдела гражданской защиты населения Нижнего Тагила.

Также в городе есть 229 противорадиационных укрытия, из которых 5 готовы, 29 ограниченно готовы и 195 — не готовы. Необходимости в противорадиационных укрытиях в городе нет, поскольку по всем методическим рекомендациям наш город не попадает в зону радиационного заражения при авариях на радиационно опасных объектах, отметил специалист отдела гражданской защиты населения.

Фото: tagilcity.ru

Отметим, что 102 укрытия в 2022 году по указу президента РФ были переданы в собственность городу. Специальная комиссия исследовала техническое состояние объектов и пришла к выводу, что они не готовы к приему укрываемых, сообщил Столбов.

В связи с тем, что это укрытия расположены в подвальных помещениях многоквартирных домов, ими никто не занимался. Мэрия обратилась в министерство общественной безопасности об увеличении расходных полномочий на эту статью, — пояснил спикер.

После запроса было выделено чуть более 40 миллионов рублей на 2024 год. Служба заказчика городского хозяйства займется разработкой документации, проведет аукцион на проведение ремонта и оснащение объекта на эту сумму.

Мы сейчас будем ремонтировать бомбоубежища, которые находятся в муниципальной собственности, в частности, в многоквартирных домах. Также мы готовим документы по их переводу в статус радиационного укрытия. Это утверждается на уровне Свердловской области, — отметил вице-мэр Вячеслав Горячкин.
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#Юлия Мамонтова#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#ЕВРАЗ НТМК#УВЗ#Администрация Нижнего Тагила#Уралхимпласт#Екатеринбург#Бомбоубежища
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