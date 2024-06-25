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Published Сегодня, 07:22

Modified Сегодня, 07:24

Updated Сегодня, 07:24

Более 600 литров пластиковых крышечек собрали школьники Тагила для экодома «Народный»

Более 600 литров пластиковых крышечек собрали школьники Тагила для экодома «Народный»

25 июня 2024, 07:22
Фото: «Рифей»
Нижнетагильские старшеклассники, работающие в отрядах мэра, во время уборки городского пространства смогли заполнить свыше 120 пятилитровых бутылок собранными пластиковыми крышечками. Уже очищенный материал ребята передали в экодом «Народный» для последующей переработки.

Команда центра была рада такому «улову». Весь собранный пластик, по словам руководитель проекта Натальи Светлаковой, будет применен в различных мастер-классах. Гости экодома смогут создать из него новые полезные изделия и сувениры. Например, горшки для цветов, папки-планшеты, вазочки для конфет, брелоки, визитницы, плечики для одежды и многое другое.

Фото: tagilcity.ru

Отметим, регоператор «Рифей» не первый год взаимодействует с отрядами мэра. Увлекающиеся экологией школьники часто и с удовольствием приходят в экодом на обучающие лекции и даже на просмотры тематических фильмов. Такую возможность имеют не только тагильчане, но и жители всего севера Свердловской области. При проведении мероприятий специалисты мультицентра используют широкий набор наглядных пособий и интересных методичек, что привлекает к занятиям не только детей, но и взрослых. К примеру, собственная разработка команды — интерактивная книга «Защитники Земли». В ней удалось собрать массу полезной информации по обращению с твердыми коммунальными отходами, а также увлекательные головоломки и задания.

Фото: tagilcity.ru

Для организации занятий и получения консультаций можно обращаться по телефону 8-982-731-14-28 с 10:00 до 19:00 часов со вторника по субботу.

Ранее TagilCity.ru сообщал о проведенном экодомом показе собственной коллекции одежды, созданной из вторичного сырья.

Показ коллекции одежды из вторсырья прошел в музее ИЗО в Нижнем Тагиле
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#Анастасия Имамахметова#Общество#Нижний Тагил#Экология#Дети#Свердловская область#Школьники#Отряды мэра#Взрослые#Рифей#Пластик#Экодом#Твердые коммунальные отходы
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