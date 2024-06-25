Более 600 литров пластиковых крышечек собрали школьники Тагила для экодома «Народный»

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Команда центра была рада такому «улову». Весь собранный пластик, по словам руководитель проекта Натальи Светлаковой, будет применен в различных мастер-классах. Гости экодома смогут создать из него новые полезные изделия и сувениры. Например, горшки для цветов, папки-планшеты, вазочки для конфет, брелоки, визитницы, плечики для одежды и многое другое.
Отметим, регоператор «Рифей» не первый год взаимодействует с отрядами мэра. Увлекающиеся экологией школьники часто и с удовольствием приходят в экодом на обучающие лекции и даже на просмотры тематических фильмов. Такую возможность имеют не только тагильчане, но и жители всего севера Свердловской области. При проведении мероприятий специалисты мультицентра используют широкий набор наглядных пособий и интересных методичек, что привлекает к занятиям не только детей, но и взрослых. К примеру, собственная разработка команды — интерактивная книга «Защитники Земли». В ней удалось собрать массу полезной информации по обращению с твердыми коммунальными отходами, а также увлекательные головоломки и задания.
Для организации занятий и получения консультаций можно обращаться по телефону 8-982-731-14-28 с 10:00 до 19:00 часов со вторника по субботу.
Ранее TagilCity.ru сообщал о проведенном экодомом показе собственной коллекции одежды, созданной из вторичного сырья.