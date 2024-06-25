Более 600 литров пластиковых крышечек собрали школьники Тагила для экодома «Народный»

Отметим, регоператор «Рифей» не первый год взаимодействует с отрядами мэра. Увлекающиеся экологией школьники часто и с удовольствием приходят в экодом на обучающие лекции и даже на просмотры тематических фильмов. Такую возможность имеют не только тагильчане, но и жители всего севера Свердловской области. При проведении мероприятий специалисты мультицентра используют широкий набор наглядных пособий и интересных методичек, что привлекает к занятиям не только детей, но и взрослых. К примеру, собственная разработка команды — интерактивная книга «Защитники Земли». В ней удалось собрать массу полезной информации по обращению с твердыми коммунальными отходами, а также увлекательные головоломки и задания.