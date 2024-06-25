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Published Сегодня, 16:20

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Updated Сегодня, 16:22

Депутат предложил отправить екатеринбургских школьников на грядки

Что вырастят, то и съедят: в Екатеринбурге депутат хочет послать школьников на грядки

25 июня 2024, 16:20
Фото: Изображение Midjourney

Депутат предложил отправить екатеринбургских школьников на грядки

Депутат екатеринбургской гордумы Михаил Матвеев придумал, как удешевить стоимость школьных обедов.

Такая идея у народного избранника возникла после посещения агроклассов в школе № 137 поселка Шабровский.

Дети, которые учатся здесь, самостоятельно выращивают овощи и ягоды в теплицах. Однако данную практику, по мнению Матвеева, можно было бы использовать шире. Школьники будут выращивать сельхозпродукцию для себя — это позволить существенно снизить стоимость завтраков и обедов в учебных заведениях.

На данном этапе в Екатеринбурге агроклассы под эгидой УрФУ работают лишь в одной школе. Каким образом можно распространить практику на другие учебные заведения, депутат не уточнил.

Ранее учащиеся школы № 171 Екатеринбурга пожаловались на засилье тараканов.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Школа#Сельское хозяйство#Дети-сироты#Образование#Депутат#Екатеринбург
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