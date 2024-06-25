Что вырастят, то и съедят: в Екатеринбурге депутат хочет послать школьников на грядки

Posted Сегодня, 16:20
Published Сегодня, 16:20
Modified Сегодня, 16:22
Updated Сегодня, 16:22
Такая идея у народного избранника возникла после посещения агроклассов в школе № 137 поселка Шабровский.
Дети, которые учатся здесь, самостоятельно выращивают овощи и ягоды в теплицах. Однако данную практику, по мнению Матвеева, можно было бы использовать шире. Школьники будут выращивать сельхозпродукцию для себя — это позволить существенно снизить стоимость завтраков и обедов в учебных заведениях.
На данном этапе в Екатеринбурге агроклассы под эгидой УрФУ работают лишь в одной школе. Каким образом можно распространить практику на другие учебные заведения, депутат не уточнил.
Ранее учащиеся школы № 171 Екатеринбурга пожаловались на засилье тараканов.