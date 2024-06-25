Что вырастят, то и съедят: в Екатеринбурге депутат хочет послать школьников на грядки

Дети, которые учатся здесь, самостоятельно выращивают овощи и ягоды в теплицах. Однако данную практику, по мнению Матвеева, можно было бы использовать шире. Школьники будут выращивать сельхозпродукцию для себя — это позволить существенно снизить стоимость завтраков и обедов в учебных заведениях.