Екатеринбург вошел в топ-5 самых «умных» городов России

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Эксперты оценивали города по 57 показателям в 15 различных направлениях. Учитывались, в том числе, достижения во внедрении современных технологий в сферах здравоохранения, образования, транспорта, предпринимательства и ЖКХ. По итогам исследования, Екатеринбург занял четвертое место после Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, пятое место — у Перми. Всего же в аналитике принимали участие 235 муниципалитетов.
Отметим, в рамках форума было проведено пленарное заседание «Умный город — Строим вместе». На нем российские девелоперы представляли собственные проекты строительства, которые способствуют развитию рынка и повышению уровня жизни граждан. Так, директор по цифровой трансформации ГК «КОРТРОС» Дмитрий Лебедев рассказал о смарт-инфраструктуре, которую компания развивает во всех регионах присутствия.
«Умный» город выигрышен для всех сторон: в первую очередь для владельцев недвижимости, которые смогут пользоваться сервисами нового поколения, для государства, которое за счет цифровых технологий повысит благополучие населения, и для девелопера, — поделился Дмитрий Лебедев.
Примером успешной реализации подобной программы стал Академический район в Екатеринбурге, где компания внедрила проект по рекуперации тепла от водоотведения и установке солнечных панелей на фасадах. Новая технология позволила снизить стоимость эксплуатации оборудования. Однако поддерживать работу устройств сможет только цифровая УК.
Еще одна примененная инициатива застройщика — уникальные фасадные солнечные модули. Они впервые появились в составе ЖК «Олимпика» в Академическом районе областной столицы. Решение с фотоэлектрическими панелями российского производства позволяет жильцам экономить на общедомовом потреблении электроэнергии и сберегать природные ресурсы. При проектировании был проведен расчет инсоляции фасада здания с учетом теней, падающих от соседних зданий, и времени суток. После этого специалисты смогли определиться с оптимальным вариантом размещения конструкций. Оборудование смонтировали на парапетной части блока 12.8 с южной и юго-западной стороны, что позволило максимально использовать энергию солнца в течение светового дня.
Инновационный облицовочный материал — единственная на сегодняшний день технология с функцией выработки электроэнергии в России. При этом солнечные панели могут быть выполнены не только в традиционном черном цвете, но и в бежевом. Именно благодаря удачной подборке оттенков проектировщики смогли создать в доме панорамное остекление, которое стилистически сочетается с солнечными панелями и гармонично продолжает архитектурную линию фасада. Он, в свою очередь, может вырабатывать 36 тысяч киловатт-часов в год, тем самым покрывая потребность в освещении мест общего пользования, работе лифтов и другие нужды дома.
За счет энергии солнца в весенне-летний период может замещаться до 30% общедомового потребления электроэнергии, а в осенне-зимний период — до 15%, что позволит жильцам ежегодно экономить более 150 тысяч рублей на общедомовые нужды. КПД солнечной ячейки составляет порядка 24%. Эффективность модуля составит не менее 80% после 30 лет эксплуатации. Гарантия производителя на панели достигает при этом более 50 лет.
Использование фасадных систем с фотоэлектрическими модулями в качестве облицовочного материала не ограничивается снижением эксплуатационных затрат и обеспечением независимости от роста тарифов на электроэнергию. Установка помогает получить дополнительную выгоду за счет скидки по налогу на имущество на три года для объектов, использующих энергию от возобновляемых источников. Кроме того, инновационное решение позволит обеспечить бесперебойное энергоснабжение при применении накопителей энергии и организовать резервную систему электроснабжения наиболее важных объектов и процессов, для которых критична стабильность энергообеспечения. Использование возобновляемого источника электроэнергии также уменьшает генерацию электрической энергии от традиционных источников (ТЭЦ, ТЭС) и способствует снижению выбросов углекислого газа в окружающую среду при сжигании природного газа.
Ранее подобное энергоэффективное решение застройщик применил на экспериментальном доме на улице Мехренцева, 36. Там с 2021 года солнечная электростанция установлена на крыше здания. Панели «собирают» электромагнитное излучение солнца и преобразуют его в электрический ток. После этого энергия передается в сеть многоквартирного дома для освещения мест общего пользования.