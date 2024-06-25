Екатеринбург вошел в топ-5 самых «умных» городов России

Инновационный облицовочный материал — единственная на сегодняшний день технология с функцией выработки электроэнергии в России. При этом солнечные панели могут быть выполнены не только в традиционном черном цвете, но и в бежевом. Именно благодаря удачной подборке оттенков проектировщики смогли создать в доме панорамное остекление, которое стилистически сочетается с солнечными панелями и гармонично продолжает архитектурную линию фасада. Он, в свою очередь, может вырабатывать 36 тысяч киловатт-часов в год, тем самым покрывая потребность в освещении мест общего пользования, работе лифтов и другие нужды дома.