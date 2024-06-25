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Published Сегодня, 12:43

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«Горэнерго» в Качканаре выплатит 400 тысяч фельдшеру за травму ноги

«Горэнерго» в Качканаре выплатит 400 тысяч фельдшеру за травму ноги

25 июня 2024, 12:43
Фото: 1MI
Компания «Горэнерго» в Качканаре выплатит 400 тысяч рублей местной жительнице за перелом ноги и вывих стопы из-за падения. Инцидент произошел в октябре 2022 года.

Женщина шла по территории организации для того, чтобы провести предрейсовый осмотр водителей и, поскользнувшись, упала. Ей диагностировали закрытый перелом голени и подвывих стопы. В момент происшествия она была беременна, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Горожанка обратилась в суд с иском к «Горэнерго». Во время судебного заседания выяснилось, что территория не обрабатывалась противогололедными материалами Рассмотрев обращение женщины, суд постановил, что учреждение обязано выплатить пострадавшей 400 тысяч рублей.

Напомним, в Екатеринбурге мэрия выплатит горожанке более 200 тысяч за поврежденную машину изж-за плохого качества дороги.

Мэрия Новоуральска выплатит горожанке 120 тысяч за разбитый автомобиль
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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Прокуратура#Падение#ЧП#Качканар#Горэнерго#Фельдшер#18+#Екатеринбург#Инцидент#Перелом ноги
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