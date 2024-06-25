«Горэнерго» в Качканаре выплатит 400 тысяч фельдшеру за травму ноги

Женщина шла по территории организации для того, чтобы провести предрейсовый осмотр водителей и, поскользнувшись, упала. Ей диагностировали закрытый перелом голени и подвывих стопы. В момент происшествия она была беременна, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.