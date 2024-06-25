«Горэнерго» в Качканаре выплатит 400 тысяч фельдшеру за травму ноги

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Женщина шла по территории организации для того, чтобы провести предрейсовый осмотр водителей и, поскользнувшись, упала. Ей диагностировали закрытый перелом голени и подвывих стопы. В момент происшествия она была беременна, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Горожанка обратилась в суд с иском к «Горэнерго». Во время судебного заседания выяснилось, что территория не обрабатывалась противогололедными материалами Рассмотрев обращение женщины, суд постановил, что учреждение обязано выплатить пострадавшей 400 тысяч рублей.
Напомним, в Екатеринбурге мэрия выплатит горожанке более 200 тысяч за поврежденную машину изж-за плохого качества дороги.