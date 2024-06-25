tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 13:39

Published Сегодня, 13:39

Modified Сегодня, 13:41

Updated Сегодня, 13:41

Подросток в Заречном ехал на мотоцикле без прав и попал в ДТП

Иномарка и мотоцикл столкнулись в Заречном

25 июня 2024, 13:39
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Подросток в Заречном ехал на мотоцикле без прав и попал в ДТП

В Заречном произошло столкновение автомобиля Mitsubishi Lancer и мотоцикла, которым управлял 15-летний подросток. ДТП случилось на улице Ленина 24 июня 2024 года.

32-летний водитель иномарки не уступил дорогу мототранспорту, вследствие чего они столкнулись. В результате аварии пострадал мотоциклист. Его отвезли в медучреждение с травмами руки, рассказали в пресс-службе свердловской автоинспекции.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Выяснилось, что в момент ЧП подросток был в шлеме, но другой защитной экипировки на нем не было. Также у школьника нет прав на управление мотоцикла. Транспорт ему подарила бабушка.

Напомним, 24 июня 2024 года в Нижнем Тагиле молодой человек, ехавший на мопеде, упал на землю и травмировался.

Водитель иномарки врезался в дерево под Екатеринбургом
Узнать подробнее
Читайте также:
Водитель автомобиля сбил мотоциклиста в центре ЕкатеринбургаРебенок-пассажир мотоцикла погиб в ДТП с автомобилем в поселке Свердловской областиМужчина на мопеде попал в ДТП в Нижнем Тагиле
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Больница#ДТП#ГИБДД#Автомобиль#Пострадавший#ЧП#Мотоцикл#Права#Заречный#Травмы#18+#Екатеринбург#Подросток#Шлем#Авария#Инцидент#Экипировка
Подпишитесь
Более 240 проездов во дворах на Вагонке в Нижнем Тагиле требуют ремонта
Сегодня, 08:04
Юбилей. «Антолл» — семейный атолл
Вчера, 09:03
Самозанятым в Нижнем Тагиле грозят суды за неуплату налогов
Сегодня, 06:36
«Ну-ка, вспомним девяностые!»: тест о временах малиновых пиджаков и видеопроката
23 июня, 11:59
Мэрия Новоуральска выплатит горожанке 120 тысяч за разбитый автомобиль
Сегодня, 07:18
Полсотни полицейских приняли присягу в Нижнем Тагиле
Сегодня, 09:06