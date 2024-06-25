Иномарка и мотоцикл столкнулись в Заречном

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
32-летний водитель иномарки не уступил дорогу мототранспорту, вследствие чего они столкнулись. В результате аварии пострадал мотоциклист. Его отвезли в медучреждение с травмами руки, рассказали в пресс-службе свердловской автоинспекции.
Выяснилось, что в момент ЧП подросток был в шлеме, но другой защитной экипировки на нем не было. Также у школьника нет прав на управление мотоцикла. Транспорт ему подарила бабушка.
Напомним, 24 июня 2024 года в Нижнем Тагиле молодой человек, ехавший на мопеде, упал на землю и травмировался.