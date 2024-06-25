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Мама малыша-инвалида из Асбеста обратилась к главе СК Бастрыкину

Мама малыша-инвалида из Асбеста обратилась к главе СК Бастрыкину

25 июня 2024, 10:16
Фото: 1MI
Жительница Асбеста уверена, что врачебная ошибка стала причиной инвалидности у новорожденного сына. С просьбой о возбуждении уголовного дела мама обратилась к председателю СК Александру Бастрыкину.

Женщина родила в октябре прошлого года. Несмотря на то, что весь период беременности проходил нормально, во время родов произошло непредвиденное осложнение. Пришлось делать кесарево, но сразу же после операции ребенка перевели в реанимацию, поскольку он не мог дышать самостоятельно. Из-за этого у него развились многочисленные болезни. Теперь он останется инвалидом на всю жизнь, передает слова матери «КП-Екатеринбург».

Врачи долго ничего не объясняли родителям ребенка. Почти месяц спустя выяснилось, что у новорожденного немалый список врожденных болезней, от гидроцефалии мозга до пневмонии. На все вопросы о том, что произошло и что будет с ребенком, врачи цинично предлагали отдать малыша в детдом и родить другого.

Сейчас ребенок находится в хосписе. Он питается через специальный зонд и все время находится в стерильной палате, поскольку его иммунитет не способен справиться даже с самой безобидной инфекцией.

Родители уверены, что виной всему стала врачебная ошибка. Они просят Следственный комитет разобраться в ситуации.

Напомним, ранее Александр Бастрыкин заинтересовался делом о нападении собак на двоих детей.

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#Ирина Кирилова#Общество#Дети#Свердловская область#Асбест#Жалоба#Врачи#Родители#Обращение#Екатеринбург
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