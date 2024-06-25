Мама малыша-инвалида из Асбеста обратилась к главе СК Бастрыкину

Женщина родила в октябре прошлого года. Несмотря на то, что весь период беременности проходил нормально, во время родов произошло непредвиденное осложнение. Пришлось делать кесарево, но сразу же после операции ребенка перевели в реанимацию, поскольку он не мог дышать самостоятельно. Из-за этого у него развились многочисленные болезни. Теперь он останется инвалидом на всю жизнь, передает слова матери «КП-Екатеринбург».