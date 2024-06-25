Мама малыша-инвалида из Асбеста обратилась к главе СК Бастрыкину

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Женщина родила в октябре прошлого года. Несмотря на то, что весь период беременности проходил нормально, во время родов произошло непредвиденное осложнение. Пришлось делать кесарево, но сразу же после операции ребенка перевели в реанимацию, поскольку он не мог дышать самостоятельно. Из-за этого у него развились многочисленные болезни. Теперь он останется инвалидом на всю жизнь, передает слова матери «КП-Екатеринбург».
Врачи долго ничего не объясняли родителям ребенка. Почти месяц спустя выяснилось, что у новорожденного немалый список врожденных болезней, от гидроцефалии мозга до пневмонии. На все вопросы о том, что произошло и что будет с ребенком, врачи цинично предлагали отдать малыша в детдом и родить другого.
Сейчас ребенок находится в хосписе. Он питается через специальный зонд и все время находится в стерильной палате, поскольку его иммунитет не способен справиться даже с самой безобидной инфекцией.
Родители уверены, что виной всему стала врачебная ошибка. Они просят Следственный комитет разобраться в ситуации.
Напомним, ранее Александр Бастрыкин заинтересовался делом о нападении собак на двоих детей.