tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 07:44

Published Сегодня, 07:44

Modified Сегодня, 07:46

Updated Сегодня, 07:46

Маршрут по окрестностям Нижнего Тагила для любителей загородных прогулок

Маршрут по окрестностям Нижнего Тагила для любителей загородных прогулок

25 июня 2024, 07:44
Фото: 1MI
Побежим по прямой. По Исинскому тракту. Вдоль автомобильной дороги.

Не переживайте, тут есть тротуар, а если немного свернуть в лесок, то и аккуратная тропинка. Что может быть лучше, чем прогуляться по лесу? Никуда не торопимся, наслаждаемся природой, птичек слушаем и чуть больше чем через час в среднем темпе доберемся до Исинского пруда.

Фото: 1MI

Тагильчане еще зовут его «Иван-озеро», в честь директора Уралвагонзавода Ивана Окунева. Потому что именно по его инициативе в 60-е годы был создан рукотворный пруд в лесной долине реки Исы для отдыха заводчан, а потом и всех желающих. Ну и мы давайте отдохнем. Пледы взяли? А корзинку для пикника? А еще на мостике красивые фотографии получаются! Идеальное время с 8:00 до 13:00 и с 16:00 до 20:00.

Фото: 1MI
  • Пройденная дистанция: ≈ 5,8 км
  • Время: 1 час 9 минут в среднем темпе
  • Сложность: никаких сложностей — сплошное удовольствие
#Город#Туризм#Видео#Достопримечательности#Екатеринбург
Подпишитесь
Как пройдет День молодежи в Нижнем Тагиле: полная программа
Вчера, 16:24
Юбилей. «Антолл» — семейный атолл
Вчера, 09:03
Самозанятым в Нижнем Тагиле грозят суды за неуплату налогов
Сегодня, 06:36
«Ну-ка, вспомним девяностые!»: тест о временах малиновых пиджаков и видеопроката
23 июня, 11:59
В поселке Свердловской области река снесла мост
Сегодня, 06:19
Очаровательная «Мисс Офис», выбросы и свалки в Тагиле, погибший подросток и туризм
Вчера, 16:59