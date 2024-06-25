Маршрут по окрестностям Нижнего Тагила для любителей загородных прогулок

Тагильчане еще зовут его «Иван-озеро», в честь директора Уралвагонзавода Ивана Окунева. Потому что именно по его инициативе в 60-е годы был создан рукотворный пруд в лесной долине реки Исы для отдыха заводчан, а потом и всех желающих. Ну и мы давайте отдохнем. Пледы взяли? А корзинку для пикника? А еще на мостике красивые фотографии получаются! Идеальное время с 8:00 до 13:00 и с 16:00 до 20:00.