Маршрут по окрестностям Нижнего Тагила для любителей загородных прогулок

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
Не переживайте, тут есть тротуар, а если немного свернуть в лесок, то и аккуратная тропинка. Что может быть лучше, чем прогуляться по лесу? Никуда не торопимся, наслаждаемся природой, птичек слушаем и чуть больше чем через час в среднем темпе доберемся до Исинского пруда.
Тагильчане еще зовут его «Иван-озеро», в честь директора Уралвагонзавода Ивана Окунева. Потому что именно по его инициативе в 60-е годы был создан рукотворный пруд в лесной долине реки Исы для отдыха заводчан, а потом и всех желающих. Ну и мы давайте отдохнем. Пледы взяли? А корзинку для пикника? А еще на мостике красивые фотографии получаются! Идеальное время с 8:00 до 13:00 и с 16:00 до 20:00.