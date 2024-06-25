Менее 400 человек: безработица сходит на нет в Нижнем Тагиле

За 2023 год в Нижнем Тагиле стало на 250 безработных меньше, сообщила в докладе Инна Власова, и. о. начальника управления экономики и территориального развития Нижнего Тагила. Речь идет о тех, кто официально вставал на учет в городскую службу занятости. В мэрии уверены, что сокращение уровня безработицы связано с увеличением количества рабочих мест на предприятиях военно-промышленного комплекса.