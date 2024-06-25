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В Нижнем Тагиле уменьшается количество безработных граждан

Менее 400 человек: безработица сходит на нет в Нижнем Тагиле

25 июня 2024, 11:41
Фото: Изображение Midjourney

В Нижнем Тагиле уменьшается количество безработных граждан

В Нижнем Тагиле за год на 250 человек уменьшилось количество безработных горожан. Речь идет о тех, кто официально состоит на учете в «Нижнетагильском центре занятости». О статистике 2023 года отчитались в мэрии города.

За 2023 год в Нижнем Тагиле стало на 250 безработных меньше, сообщила в докладе Инна Власова, и. о. начальника управления экономики и территориального развития Нижнего Тагила. Речь идет о тех, кто официально вставал на учет в городскую службу занятости. В мэрии уверены, что сокращение уровня безработицы связано с увеличением количества рабочих мест на предприятиях военно-промышленного комплекса.

За год количество потенциальных работников, обратившихся в службе, сократилось больше чем в два раза.

В 2023 году за содействием в поиске подходящей работы в ГКУ «Нижнетагильский центр занятости» обратились 2 511 человек, что в 2,3 раза меньше, чем за 2022 год (5 811 человек), — отметили в мэрии.

При содействии службы занятости в Нижнем Тагиле в 2023 году были трудоустроены 1304 человека, что составляет более 50% от общего числа обратившихся. По сравнению с 2022 годом доля трудоустроенных через центр занятости в 2023 году увеличилась на 12,6%.

На начало 2024 года в Нижнем Тагиле официально не работают 398 человек. Это меньше показателей 2023 года на 233 человека (было 648 человек). Среди этого количества в центре занятости зарегистрированы 54 тагильчанина в возрасте от 16 до 29 лет.

Уровень официально регистрируемой безработицы к численности экономически активного населения на 1 января 2024 составил 0,23%, что на 0,14% ниже, чем на 1 января 2023-го — 0,37%, — добавили в администрации Нижнего Тагила.
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