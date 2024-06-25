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Published Сегодня, 12:40

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Мэрия Екатеринбурга выплатит ребенку-инвалиду 100 тысяч за нападение бродячих собак

Мэрия Екатеринбурга выплатит ребенку-инвалиду 100 тысяч за нападение бродячих собак

25 июня 2024, 12:40
Фото: Изображение Midjourney
Прокуратура добилась компенсации для ребенка-инвалида, пострадавшего от нападения бродячих собак в Екатеринбурге.

В марте этого года 10-летний мальчик-инвалид пострадал от нападения стаи бродячих собак у подъезда дома на улице Новокольцовской в Екатеринбурге. Ребёнок получил множественные рваные раны головы, шеи, спины и конечностей и прошёл курс лечения в травматологическом отделении.

Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга провела проверку по обращению родителей пострадавшего ребенка. Было установлено, что администрация города, несмотря на возложенные на неё обязанности по отлову безнадзорных животных, не приняла надлежащих мер по обеспечению безопасности жителей.

Прокуратура обратилась в Ленинский районный суд Екатеринбурга с иском о взыскании компенсации морального вреда в пользу ребенка. Суд удовлетворил иск, взыскав с администрации Екатеринбурга 100 тысяч рублей в качестве компенсации.

Решение суда пока не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

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