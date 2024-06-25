Мэрия Екатеринбурга выплатит ребенку-инвалиду 100 тысяч за нападение бродячих собак

В марте этого года 10-летний мальчик-инвалид пострадал от нападения стаи бродячих собак у подъезда дома на улице Новокольцовской в Екатеринбурге. Ребёнок получил множественные рваные раны головы, шеи, спины и конечностей и прошёл курс лечения в травматологическом отделении.