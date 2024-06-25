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Published Сегодня, 07:18

Modified Сегодня, 07:20

Updated Сегодня, 07:20

Мэрия Новоуральска выплатит горожанке 120 тысяч за разбитый автомобиль

Мэрия Новоуральска выплатит горожанке 120 тысяч за разбитый автомобиль

25 июня 2024, 07:18
Фото: 1MI
Жительница Новоуральска Свердловской области отсудила у мэрии порядка 120 тысяч рублей за рухнувшую на ее автомобиль опору освещения.

Жительница Новоуральска обратилась в суд по факту падения на личное авто столба, служившего опорой линии электроснабжения. Жалобу, направленную против «Управления городского хозяйства» Новоуральска, суд удовлетворил. Согласно вердикту суда, мэрия обязана компенсировать автовладелице порядка 120 тысяч рублей, сообщается в telegram-канале Свердловского областного суда.

В сумму компенсации входит ремонт авто, расходы на оплату пошлины, а также юридические и почтовые издержки, которые понесла пострадавшая.

Мэрия с постановлением не согласилась, поскольку не признавала себя ответственной за произошедшее, потому обратилась в вышестоящую инстанцию. Областной суд, изучив заявление, отклонил его, оставив постановление в силе.

Напомним, в конце мая стало известно, что мэрия Екатеринбурга выплатит местной жительнице 250 тысяч. Автомобиль горожанки попал в колею. Из-за этого машину выбросило с дороги.

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