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Водитель мопеда без прав в Нижнем Тагиле получил травмы во время ДТП

Мужчина на мопеде попал в ДТП в Нижнем Тагиле

25 июня 2024, 08:39
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила

Водитель мопеда без прав в Нижнем Тагиле получил травмы во время ДТП

В Нижнем Тагиле местный житель, ехавший на мопеде, попал в ДТП и травмировался. Авария случилась на Первомайской улице 24 июня 2024 года.

Мужчина, управлявший мототранспортом, не справился с управлением и рухнул. С полученными повреждениями тагильчанина увезли в медучреждение, рассказали в пресс-службе ГИБДД Нижнего Тагила.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила

Оказалось, что у пострадавшего нет прав на управление мопедом, а также во время движения на нем не было специального шлема. Кроме того, горожанин не стал проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. В отношении него составили материалы.

Напомним, 15 июня 2024 года под Нижним Тагилом нетрезвый мотоциклист не справился с вождением. В ЧП пострадала его семья.

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