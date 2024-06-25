Мужчина на мопеде попал в ДТП в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
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Updated Сегодня, 08:41
Мужчина, управлявший мототранспортом, не справился с управлением и рухнул. С полученными повреждениями тагильчанина увезли в медучреждение, рассказали в пресс-службе ГИБДД Нижнего Тагила.
Оказалось, что у пострадавшего нет прав на управление мопедом, а также во время движения на нем не было специального шлема. Кроме того, горожанин не стал проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. В отношении него составили материалы.
Напомним, 15 июня 2024 года под Нижним Тагилом нетрезвый мотоциклист не справился с вождением. В ЧП пострадала его семья.