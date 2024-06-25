Мужчина, прописавший в квартире более тысячи мигрантов, осужден в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении 37-летнего местного жителя, который в период с 2022 по 2024 год незаконно зарегистрировал в своей квартире иностранцев. За весь период там было прописано 1369 мигрантов, при этом никто из них по адресу прописки не проживал, сообщили в прокуратуре по Свердловской области.
Суд постановил вынести наказание в виде штрафа, размером 1,2 млн рублей в пользу государства по статье о незаконной прописке иностранных граждан, а также 1,3 млн рублей по статье о необоснованном обогащении.
Напомним, что ранее в ходе выявления нелегальных мигрантов местная полиция провела облаву в ночном клубе Chill.