Мужчина, прописавший в квартире более тысячи мигрантов, осужден в Екатеринбурге

Суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении 37-летнего местного жителя, который в период с 2022 по 2024 год незаконно зарегистрировал в своей квартире иностранцев. За весь период там было прописано 1369 мигрантов, при этом никто из них по адресу прописки не проживал, сообщили в прокуратуре по Свердловской области.