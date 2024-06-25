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Мужчина, прописавший в квартире более тысячи мигрантов, осужден в Екатеринбурге

Мужчина, прописавший в квартире более тысячи мигрантов, осужден в Екатеринбурге

25 июня 2024, 10:20
Фото: 1MI
Владельца «резиновой» квартиры в Екатеринбурге осудили за регистрацию в ней 1369 мигрантов. Предприимчивый мужчина теперь должен государству 2,5 миллиона рублей.

Суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении 37-летнего местного жителя, который в период с 2022 по 2024 год незаконно зарегистрировал в своей квартире иностранцев. За весь период там было прописано 1369 мигрантов, при этом никто из них по адресу прописки не проживал, сообщили в прокуратуре по Свердловской области.

Суд постановил вынести наказание в виде штрафа, размером 1,2 млн рублей в пользу государства по статье о незаконной прописке иностранных граждан, а также 1,3 млн рублей по статье о необоснованном обогащении.

Напомним, что ранее в ходе выявления нелегальных мигрантов местная полиция провела облаву в ночном клубе Chill.

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#Ирина Кирилова#Общество#Свердловская область#Суд#Приговор#Мигранты#Прописка#Екатеринбург
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