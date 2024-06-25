На Площади Славы в Нижнем Тагиле установят остановочный павильон

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
О том, что в Дзержинском районе скоро появится новый остановочный комплекс, рассказал депутат гордумы Андрей Давыдов.
Буквально на днях интересовался у подрядчика, почему у нас на Площади Славы до сих пор нет остановки. Он меня уверил, что она у него заказана и в течение лета появится новый остановочный комплекс. На остановке «Отдых» он появился, на остановке «Мечта» появился, сейчас очередь как раз Площади Славы, — отметил чиновник в эфире «Экорадио».
Напомним, в июне 2024 года в Нижнем Тагиле начались реконструкционные работы в Дзержинском районе перед зданием НТМТ.
Кроме закрытого остановочного комплекса будут установлены видеокамеры, на тротуаре выложат новую плитку, восстановят газоны, поставят современное уличное освещение.