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Posted Сегодня, 13:38

Published Сегодня, 13:38

Modified Сегодня, 13:40

Updated Сегодня, 13:40

Штормовое предупреждение из-за ливней и ветра объявили в Свердловской области

О ливнях и сильном ветре предупредили жителей Свердловской области

25 июня 2024, 13:38
Фото: Изображение Midjourney

Штормовое предупреждение из-за ливней и ветра объявили в Свердловской области

26 июня в Свердловской области могут наблюдаться сильные дожди и порывы ветра до 15 м/с.

Главное управление МЧС России по Свердловской области призывает жителей региона быть внимательными и соблюдать меры безопасности.

Для предотвращения возможных случаев чрезвычайных ситуаций, спасатели рекомендуют свердловчанам придерживаться следующих мер безопасности: при сильном ветре держаться подальше от легких построек, деревьев, линий электропередачи, опасаться сорванных ветром предметов, в частных домах проверить ливневки. Необходимо также соблюдать меры противопожарной безопасности.

Водителям МЧС советует быть внимательными на дорогах, не парковаться у деревьев, щитов, зданий. Не стоит пытаться проехать по затопленным участкам. Лучше всего остановиться в безопасном месте и переждать ливень.

Спасатели напоминают, что соблюдение мер безопасности и внимательность в такие периоды положительно сказываются на предотвращении чрезвычайных ситуаций и обеспечении безопасности жителей Свердловской области. Телефон спасения: 101 или 112.

Напомним, ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле из-за сильных дождей не представляется возможным провести повторную акарицидную обработку.

#Ирина Кирилова#Свердловская область#Погода#Ветер#Дожди#Штормовое предупреждение#Природа#Ливни#Екатеринбург#МЧС
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