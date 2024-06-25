О ливнях и сильном ветре предупредили жителей Свердловской области

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Главное управление МЧС России по Свердловской области призывает жителей региона быть внимательными и соблюдать меры безопасности.
Для предотвращения возможных случаев чрезвычайных ситуаций, спасатели рекомендуют свердловчанам придерживаться следующих мер безопасности: при сильном ветре держаться подальше от легких построек, деревьев, линий электропередачи, опасаться сорванных ветром предметов, в частных домах проверить ливневки. Необходимо также соблюдать меры противопожарной безопасности.
Водителям МЧС советует быть внимательными на дорогах, не парковаться у деревьев, щитов, зданий. Не стоит пытаться проехать по затопленным участкам. Лучше всего остановиться в безопасном месте и переждать ливень.
Спасатели напоминают, что соблюдение мер безопасности и внимательность в такие периоды положительно сказываются на предотвращении чрезвычайных ситуаций и обеспечении безопасности жителей Свердловской области. Телефон спасения: 101 или 112.
Напомним, ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле из-за сильных дождей не представляется возможным провести повторную акарицидную обработку.