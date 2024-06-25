tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:29

Published Сегодня, 12:29

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

Освежающая окрошка в знойный полдень: старинные и современные рецепты

Освежающая окрошка в знойный полдень: старинные и современные рецепты

25 июня 2024, 12:29
Фото: 1MI
Почти у каждого народа есть особое блюдо, которое готовится в разгар летней жары. Испанцы едят гаспачо, французы — вишисуаз, белорусы и украинцы — холодный свекольник. А в России летом традиционно делали окрошку. Делимся с вами классическими и необычными рецептами русского «холодного супа».

Кто придумал окрошку?

Вряд ли кто-то сейчас вспомнит, кто придумал окрошку. Однако доподлинно известно, что это нехитрое блюдо наши предки готовили несколько столетий назад — первый рецепт был напечатан в «Домострое» в 1547 году. Суть «окрошки» заключается в самом слове: это покрошенные на скорую руку продукты, которые есть под рукой. В самых бедных крестьянских семьях ели так называемую тюрю — кусочки хлеба или сухарей, покрошенные в квас, молоко или простоквашу. Летом в похлебку добавляли то, что было под рукой — редиску, зелень, огурцы, репу и любые другие овощи. Мясные ингредиенты в окрошке могли позволить себе лишь в зажиточных крестьянских семьях, но тоже не каждый день.

Окрошка постная по-крестьянски на хлебном квасе

Ингредиенты:

  • Квас — 1,5 литра;
  • Редиска — 10-15 штук (в зависимости от размера);
  • Огурец свежий — 2 штуки;
  • Картофель вареный — 3-4 клубня;
  • Репа — 1 штука;
  • Лук зеленый — 120-150 г;
  • Яблоко сладкое — 1 штука;
  • Зелень — 1 пучок.

Способ приготовления:

Квас в крестьянских семьях был самодельный. Его готовили на хлебных корках.

В старину хозяйки готовили квас на корках ржаного хлебаВ старину хозяйки готовили квас на корках ржаного хлеба
В старину хозяйки готовили квас на корках ржаного хлеба
Фото: 1MI

Однако сегодня вполне можно довольствоваться бутылкой напитка из магазина. Готовить такую окрошку очень просто. Картофель необходимо отварить в мундире, очистить и остудить. Далее нарезать кубиками, но не слишком мелко. Огурцы, редиску и репу также нарезаем кубиками одинаковой величины. Наши предки клали в окрошку яблоко для придания блюду сладости. Его нужно порезать тонкими ломтиками. Зелень и лук мелко порубите. Все перемешайте, залейте квасом и посолите по вкусу. Дайте блюду настояться 3-5 минут и подавайте на стол. Окрошку по-крестьянски едят в сильную жару очень холодной. Это блюдо хорошо подкрепляет, благодаря наличию в нем картофеля, однако легко ложится на желудок из-за отсутствия мяса. После такого обеда крестьяне возвращались на работу в поле с новыми силами.

Окрошка классическая с мясом

Ингредиенты:

  • Квас — 1,5 литра;
  • Вареная говядина — 250 г;
  • Свежие огурцы — 2 штуки;
  • Картофель вареный — 3 штуки;
  • Вареные яйца — 2 штуки;
  • Сметана — 100 г;
  • Зеленый лук — 120 г;
  • Сахар — 1 ст. л.;
  • Горчица — 1 ч. л.;
  • Зелень — 1 пучок;
  • Соль — по вкусу.

Способ приготовления:

Яйца отвариваем вкрутую, отделяем желтки от белков. Картофель варим в мундире в подсоленой воде. Остужаем, очищаем и нарезаем мелкими кубиками. Крошим белки яйца и огурцы.

Современные хозяйки обязательно добавляют яйца в окрошку, а крестьянки в холодный суп их не клалиСовременные хозяйки обязательно добавляют яйца в окрошку, а крестьянки в холодный суп их не клали
Современные хозяйки обязательно добавляют яйца в окрошку, а крестьянки в холодный суп их не клали
Фото: 1MI

Желтки перетираем со сметаной, горчицей, сахаром и солью, тщательно перемешиваем, даем постоять несколько минут и снова перемешиваем. Часть сметаны при этом необходимо оставить для заправки. Холодную говядину (можно также брать нежирную свинину или куриную грудку) нарезаем тонкими брусочками. Далее все ингредиенты перемешиваем. Квас заправляем соусом с желтками и сметаной и даем немного постоять, затем также перемешиваем и заливаем блюдо. Сверху посыпаем мелко порубленной зеленью.

Точно так же готовится окрошка с колбасой: вместо мяса берем 250 граммов классической докторской и далее следуем рецепту.

Нутрициолог Тиханычева поделилась рецептом приготовления полезных блинов
Узнать подробнее

Окрошка «Зеленая» на кефире »

Ингредиенты:

  • Кефир 2,5% жирности — 1 литр;
  • Сметана 15% жирности — 250 г;
  • Картофель вареный — 700 г;
  • Огурцы свежие — 2-3 штуки;
  • Редиска — 200 г;
  • Колбаса вареная докторская — 500 г;
  • Зелень — 150-200 г;
  • Лук зеленый — 120 г;
  • Лимонная кислота — щепотка.
На русском Севере окрошку часто заправляют простоквашейНа русском Севере окрошку часто заправляют простоквашей
На русском Севере окрошку часто заправляют простоквашей
Фото: 1MI

Способ приготовления:

Картофель и яйца отварить и остудить. Все ингредиенты порезать кубиками одинаковой величины. В эту окрошку идет большое количество зелени: можно положить укроп, петрушку, рукколу и любую другую зелень, которую вы любите — чем больше, тем лучше. Ингредиенты по очереди выложите в кастрюлю, залейте кефиром и добавьте сметану. Далее в емкость с окрошкой нужно влить воду: обычно на четырехлитровую кастрюлю уходит около 1,5 литров воды, но это дело вкуса — выбирайте ту консистенцию, которая вам по душе. Добавьте соль и все перемешайте. Далее можно положить немного лимонной кислоты и снова перемешать. Минус окрошки с кефиром в том, что она вообще не хранится — съедать ее нужно сразу же.

Мы предложили вашему вниманию лишь некоторые рецепты холодного супа по-русски. Но на самом деле, только вы решаете, что должно войти в окрошку: например, сметану часто заменяют майонезом, а говядину и колбасу — соевым мясом. Некоторые хозяйки вместо кваса или кефира готовят окрошку на безалкогольным пиве и простокваше. Вместо редиски добавляют редьку, которая придает блюду особую остроту.

Не бойтесь экспериментировать и готовьте с удовольствием. Приятного аппетита!

Готовим грибы в июне: пошаговые рецепты от уральских грибников
Узнать подробнее
Читайте также:
Готовимся к уютным вечерам: рецепт морковного пирога от TagilCity.ru500 банок и два холодильника: садовод из Нижнего Тагила делится рецептами заготовок
#Дарья Бобровицкая#Общество#Эксклюзив#Огурцы#Мясо#Колбаса#Картофель#Яйца#Яблоко#Рецепты#Сахар#Приготовление пищи#Лук#Екатеринбург#Говядина#Кефир#Окрошка#Сметана#Зелень#Холодные супы#Квас#Редиска#Горчица#Лимонная кислота
Подпишитесь
Более 240 проездов во дворах на Вагонке в Нижнем Тагиле требуют ремонта
Сегодня, 08:04
Юбилей. «Антолл» — семейный атолл
Вчера, 09:03
Самозанятым в Нижнем Тагиле грозят суды за неуплату налогов
Сегодня, 06:36
«Ну-ка, вспомним девяностые!»: тест о временах малиновых пиджаков и видеопроката
23 июня, 11:59
Мэрия Новоуральска выплатит горожанке 120 тысяч за разбитый автомобиль
Сегодня, 07:18
Полсотни полицейских приняли присягу в Нижнем Тагиле
Сегодня, 09:06