Освежающая окрошка в знойный полдень: старинные и современные рецепты

Вряд ли кто-то сейчас вспомнит, кто придумал окрошку. Однако доподлинно известно, что это нехитрое блюдо наши предки готовили несколько столетий назад — первый рецепт был напечатан в «Домострое» в 1547 году. Суть «окрошки» заключается в самом слове: это покрошенные на скорую руку продукты, которые есть под рукой. В самых бедных крестьянских семьях ели так называемую тюрю — кусочки хлеба или сухарей, покрошенные в квас, молоко или простоквашу. Летом в похлебку добавляли то, что было под рукой — редиску, зелень, огурцы, репу и любые другие овощи. Мясные ингредиенты в окрошке могли позволить себе лишь в зажиточных крестьянских семьях, но тоже не каждый день.