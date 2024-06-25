Освежающая окрошка в знойный полдень: старинные и современные рецепты

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Вряд ли кто-то сейчас вспомнит, кто придумал окрошку. Однако доподлинно известно, что это нехитрое блюдо наши предки готовили несколько столетий назад — первый рецепт был напечатан в «Домострое» в 1547 году. Суть «окрошки» заключается в самом слове: это покрошенные на скорую руку продукты, которые есть под рукой. В самых бедных крестьянских семьях ели так называемую тюрю — кусочки хлеба или сухарей, покрошенные в квас, молоко или простоквашу. Летом в похлебку добавляли то, что было под рукой — редиску, зелень, огурцы, репу и любые другие овощи. Мясные ингредиенты в окрошке могли позволить себе лишь в зажиточных крестьянских семьях, но тоже не каждый день.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Квас в крестьянских семьях был самодельный. Его готовили на хлебных корках.
Однако сегодня вполне можно довольствоваться бутылкой напитка из магазина. Готовить такую окрошку очень просто. Картофель необходимо отварить в мундире, очистить и остудить. Далее нарезать кубиками, но не слишком мелко. Огурцы, редиску и репу также нарезаем кубиками одинаковой величины. Наши предки клали в окрошку яблоко для придания блюду сладости. Его нужно порезать тонкими ломтиками. Зелень и лук мелко порубите. Все перемешайте, залейте квасом и посолите по вкусу. Дайте блюду настояться 3-5 минут и подавайте на стол. Окрошку по-крестьянски едят в сильную жару очень холодной. Это блюдо хорошо подкрепляет, благодаря наличию в нем картофеля, однако легко ложится на желудок из-за отсутствия мяса. После такого обеда крестьяне возвращались на работу в поле с новыми силами.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Яйца отвариваем вкрутую, отделяем желтки от белков. Картофель варим в мундире в подсоленой воде. Остужаем, очищаем и нарезаем мелкими кубиками. Крошим белки яйца и огурцы.
Желтки перетираем со сметаной, горчицей, сахаром и солью, тщательно перемешиваем, даем постоять несколько минут и снова перемешиваем. Часть сметаны при этом необходимо оставить для заправки. Холодную говядину (можно также брать нежирную свинину или куриную грудку) нарезаем тонкими брусочками. Далее все ингредиенты перемешиваем. Квас заправляем соусом с желтками и сметаной и даем немного постоять, затем также перемешиваем и заливаем блюдо. Сверху посыпаем мелко порубленной зеленью.
Точно так же готовится окрошка с колбасой: вместо мяса берем 250 граммов классической докторской и далее следуем рецепту.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Картофель и яйца отварить и остудить. Все ингредиенты порезать кубиками одинаковой величины. В эту окрошку идет большое количество зелени: можно положить укроп, петрушку, рукколу и любую другую зелень, которую вы любите — чем больше, тем лучше. Ингредиенты по очереди выложите в кастрюлю, залейте кефиром и добавьте сметану. Далее в емкость с окрошкой нужно влить воду: обычно на четырехлитровую кастрюлю уходит около 1,5 литров воды, но это дело вкуса — выбирайте ту консистенцию, которая вам по душе. Добавьте соль и все перемешайте. Далее можно положить немного лимонной кислоты и снова перемешать. Минус окрошки с кефиром в том, что она вообще не хранится — съедать ее нужно сразу же.
Мы предложили вашему вниманию лишь некоторые рецепты холодного супа по-русски. Но на самом деле, только вы решаете, что должно войти в окрошку: например, сметану часто заменяют майонезом, а говядину и колбасу — соевым мясом. Некоторые хозяйки вместо кваса или кефира готовят окрошку на безалкогольным пиве и простокваше. Вместо редиски добавляют редьку, которая придает блюду особую остроту.
Не бойтесь экспериментировать и готовьте с удовольствием. Приятного аппетита!