Пенсионер наехал на девушку в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
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Updated Сегодня, 05:42
Горожанин наехал на девушку, которая шла по автодороге. В результате ЧП у пострадавшей травмировались ноги, рассказали в пресс-службе ГИБДД Нижнего Тагила
Как рассказал автомобилист, пешеход внезапно оказалась на дороге и он не успел остановиться. Освидетельствование показало, что во время инцидента он был трезв. В текущем году к ответственности за несоблюдение ПДД не привлекался.
Напомним, 22 июня 2024 года в Артемовском пожилой водитель сбил двух девочек, переходивших дорогу. Девочек с травмами отвезли в медучреждение.