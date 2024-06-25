tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 05:40

Published Сегодня, 05:40

Modified Сегодня, 05:42

Updated Сегодня, 05:42

Пожилой водитель сбил девушку в Нижнем Тагиле

Пенсионер наехал на девушку в Нижнем Тагиле

25 июня 2024, 05:40
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу

Пожилой водитель сбил девушку в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле 73-летний мужчина, ехавший за рулем автомобиля ВАЗ, сбил 20-летнюю девушку. Инцидент произошел на улице Карла Маркса 24 июня 2024 года.

Горожанин наехал на девушку, которая шла по автодороге. В результате ЧП у пострадавшей травмировались ноги, рассказали в пресс-службе ГИБДД Нижнего Тагила

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу

Как рассказал автомобилист, пешеход внезапно оказалась на дороге и он не успел остановиться. Освидетельствование показало, что во время инцидента он был трезв. В текущем году к ответственности за несоблюдение ПДД не привлекался.

Напомним, 22 июня 2024 года в Артемовском пожилой водитель сбил двух девочек, переходивших дорогу. Девочек с травмами отвезли в медучреждение.

Водитель иномарки врезался в дерево под Екатеринбургом
Узнать подробнее
Читайте также:
Таксист в Нижнем Тагиле влетел в трамвай и травмировал свою пассажиркуИномарку отбросило на тротуар после столкновения с ВАЗом в ЕкатеринбургеПодростки на автомобиле врезались в жилой дом в Нижнем Тагиле
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Нижний Тагил#Больница#ДТП#ГИБДД#Автомобиль#Девушка#Водитель#ЧП#Пострадавшая#18+#Екатеринбург#Авария#Инцидент
Подпишитесь
Как пройдет День молодежи в Нижнем Тагиле: полная программа
Вчера, 16:24
Юбилей. «Антолл» — семейный атолл
Вчера, 09:03
Самозанятым в Нижнем Тагиле грозят суды за неуплату налогов
Сегодня, 06:36
«Ну-ка, вспомним девяностые!»: тест о временах малиновых пиджаков и видеопроката
23 июня, 11:59
В поселке Свердловской области река снесла мост
Сегодня, 06:19
Очаровательная «Мисс Офис», выбросы и свалки в Тагиле, погибший подросток и туризм
Вчера, 16:59