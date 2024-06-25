Полсотни полицейских приняли присягу в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
В мероприятии, прошедшем около управления МВД по Нижнему Тагилу, приняли участие действующие служители закона, ветераны органов внутренних дел, а также ученики кадетских школ и родственники молодых полицейских. об этом сообщается на сайте администрации города.
Собравшиеся минутой молчания почтили память сотрудников органов, погибших при исполнении служебных обязанностей, и возложили цветы к обелиску «Солдатам правопорядка». После этого началась торжественная часть. Начальник штаба муниципального управления МВД Олег Салабаев поздравил новоиспеченных служителей закона и пожелал верно служить Родине и чтить присягу.
Сегодня мы даем путевку в жизнь молодым солдатам правопорядка. Уверен, что вы пронесете через всю жизнь такие качества, как глубокое уважение к людям, честность и неподкупность. Давая клятву, вы понимаете, что присягаете народу, жителям героической Уральской земли, тагильчанам, вашим родным и близким, которые вместе с вами волновались и ждали этой торжественной минуты, — сказал Салабаев.
После этого молодые сотрудники зачитали текст присяги, давая клятву верно исполнять служебный долг, уважать права и свободы граждан, защищать их и не щадить своих сил в борьбе с преступностью.
В заключении мероприятия нескольких сотрудников Нижнетагильского гарнизона поздравили с присвоением специальных званий.
Напомним, в начале года сообщалось о недостатке кадров в полиции Нижнего Тагила. В частности, в городском ГИБДД дефицит составлял десятки человек.