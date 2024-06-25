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Modified Сегодня, 09:08

Updated Сегодня, 09:08

Полсотни полицейских приняли присягу в Нижнем Тагиле

Полсотни полицейских приняли присягу в Нижнем Тагиле

25 июня 2024, 09:06
Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»
Торжественное мероприятие, в ходе которого 50 новых полицейских приняли присягу, состоялось у памятника «Солдатам правопорядка» в Нижнем Тагиле.

В мероприятии, прошедшем около управления МВД по Нижнему Тагилу, приняли участие действующие служители закона, ветераны органов внутренних дел, а также ученики кадетских школ и родственники молодых полицейских. об этом сообщается на сайте администрации города.

Собравшиеся минутой молчания почтили память сотрудников органов, погибших при исполнении служебных обязанностей, и возложили цветы к обелиску «Солдатам правопорядка». После этого началась торжественная часть. Начальник штаба муниципального управления МВД Олег Салабаев поздравил новоиспеченных служителей закона и пожелал верно служить Родине и чтить присягу.

Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»
Сегодня мы даем путевку в жизнь молодым солдатам правопорядка. Уверен, что вы пронесете через всю жизнь такие качества, как глубокое уважение к людям, честность и неподкупность. Давая клятву, вы понимаете, что присягаете народу, жителям героической Уральской земли, тагильчанам, вашим родным и близким, которые вместе с вами волновались и ждали этой торжественной минуты, — сказал Салабаев.

После этого молодые сотрудники зачитали текст присяги, давая клятву верно исполнять служебный долг, уважать права и свободы граждан, защищать их и не щадить своих сил в борьбе с преступностью.

В заключении мероприятия нескольких сотрудников Нижнетагильского гарнизона поздравили с присвоением специальных званий.

Напомним, в начале года сообщалось о недостатке кадров в полиции Нижнего Тагила. В частности, в городском ГИБДД дефицит составлял десятки человек.

#Ирина Кирилова#Общество#Нижний Тагил#Полиция#Награждение#Полицейские#Молодежь#Присяга#Поздравления#Екатеринбург
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