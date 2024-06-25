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Продажу алкоголя ограничат в Нижнем Тагиле в День молодежи

Продажу алкоголя ограничат в Нижнем Тагиле в День молодежи

25 июня 2024, 11:16
Фото: 1MI
Городская администрация постановила запретить продажу алкоголя в Нижнем Тагиле в день празднования Дня молодежи. Ограничения коснутся центра города.

Согласно постановлению администрации города, на нескольких улицах Нижнего Тагила, прилегающих к местам проведения праздничных мероприятий, 29 июня будет ограничена продажа алкогольных напитков. Соответствующий документ опубликован на сайте мэрии.

Ограничения будут действовать 29 июня в период с 15.00 до 23.00 на территориально определенных границах:

  • по проспекту Мира на участке от улицы Карла Маркса до улицы Горошникова;
  • по улице Горошникова на участке от проспекта Мира до улицы Красноармейская;
  • по улице Уральская на участке от улицы Красноармейская до улицы Огаркова;
  • по улице Огаркова на участке от улицы Уральская до улицы Карла Маркса;
  • по улице Пархоменко на участке от улицы Горошникова до улицы Карла Маркса;
  • по улице Карла Маркса на участке от улицы Пархоменко до проспекта Мира.

Ранее сообщалось, что вечером в День молодежи для тагильчан выступит звезда российской эстрады, имя которой не называлось. Однако в программе мероприятия на это время запланировано выступление местных диджеев от «Экорадио».

Также сообщалось о том, что парковка на части улиц будет ограничена.

Как пройдет День молодежи в Нижнем Тагиле: полная программа
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#Ирина Кирилова#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Праздник#Алкоголь#Запрет#Мероприятия#День молодежи#Екатеринбург
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