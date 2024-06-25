Продажу алкоголя ограничат в Нижнем Тагиле в День молодежи

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Согласно постановлению администрации города, на нескольких улицах Нижнего Тагила, прилегающих к местам проведения праздничных мероприятий, 29 июня будет ограничена продажа алкогольных напитков. Соответствующий документ опубликован на сайте мэрии.
Ограничения будут действовать 29 июня в период с 15.00 до 23.00 на территориально определенных границах:
Ранее сообщалось, что вечером в День молодежи для тагильчан выступит звезда российской эстрады, имя которой не называлось. Однако в программе мероприятия на это время запланировано выступление местных диджеев от «Экорадио».
Также сообщалось о том, что парковка на части улиц будет ограничена.