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Published Сегодня, 06:14

Modified Сегодня, 06:16

Updated Сегодня, 06:16

Прокуратура начала проверку после инцидента с горящим канатом на экстрим-шоу в Ревде

Прокуратура начала проверку после инцидента с горящим канатом на экстрим-шоу в Ревде

25 июня 2024, 06:14
Фото: 1MI
В минувшие выходные в Ревде проходило экстрим-шоу в ходе которого горящий канат опалил волосы и повредил одежду зрителей, находившихся в первых рядах.

Однако, организатор шоу, Василий Сединкин заявил, что ничего страшного не произошло, и, вообще, это нормально. А внимание к инциденту просто раздуто.

Как сообщает издание Ура.ру, Сединкин рассказал, что горящий канат улетел в толпу впервые за двадцать лет работы. По мнению организатора, причиной могло стать неудовлетворительное качество каната.

Он также сравнил инцидент с автогонками, где гонщики порой влетают в первые ряды зрителей. Мужчина уверен, что участники экстремальных шоу должны знать об этом.

В заключение Василий Сединкин пообещал покупать канат заранее и тестировать его до начало шоу, а также попросил прощения у всех пострадавших. Тем не менее прокуратура заинтересовалась данным инцидентом и уже начала проверку.

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#Ирина Кирилова#Происшествия#Свердловская область#Ревда#ЧП#Пострадавшие#Извинения#18+#Екатеринбург#Канат
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