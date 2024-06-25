Прокуратура начала проверку после инцидента с горящим канатом на экстрим-шоу в Ревде

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:16
Updated Сегодня, 06:16
Однако, организатор шоу, Василий Сединкин заявил, что ничего страшного не произошло, и, вообще, это нормально. А внимание к инциденту просто раздуто.
Как сообщает издание Ура.ру, Сединкин рассказал, что горящий канат улетел в толпу впервые за двадцать лет работы. По мнению организатора, причиной могло стать неудовлетворительное качество каната.
Он также сравнил инцидент с автогонками, где гонщики порой влетают в первые ряды зрителей. Мужчина уверен, что участники экстремальных шоу должны знать об этом.
В заключение Василий Сединкин пообещал покупать канат заранее и тестировать его до начало шоу, а также попросил прощения у всех пострадавших. Тем не менее прокуратура заинтересовалась данным инцидентом и уже начала проверку.