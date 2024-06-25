Пропавшая девочка в Нижнем Тагиле найдена живой

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
О том, что школьница была найдена, рассказал руководитель отряда «Дружина НТ» Павел Фетисов.
Подробности о том, где все это время находилась тагильчанка, в настоящий момент не сообщаются.
Напомним, подростка искали с 17 июня 2024 года. У пропавшей девочки были с собой сумка и телефон, однако она не отвечала на звонки.
В Нижнем Тагиле школьница проходила период адаптации. Ее разыскивали волонтеры и сотрудники правоохранительных органов.