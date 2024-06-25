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Posted Сегодня, 13:08

Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:10

Updated Сегодня, 13:10

Пропавшая девочка в Нижнем Тагиле найдена живой

Пропавшая девочка в Нижнем Тагиле найдена живой

25 июня 2024, 13:08
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле нашли живой 17-летнюю девочку, которая недавно приехала в город из Кургана.

О том, что школьница была найдена, рассказал руководитель отряда «Дружина НТ» Павел Фетисов.

Подробности о том, где все это время находилась тагильчанка, в настоящий момент не сообщаются.

Напомним, подростка искали с 17 июня 2024 года. У пропавшей девочки были с собой сумка и телефон, однако она не отвечала на звонки.

В Нижнем Тагиле школьница проходила период адаптации. Ее разыскивали волонтеры и сотрудники правоохранительных органов.

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