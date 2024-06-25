РЭО сообщил об амбассадорах «Зеленой премии — 2024»

Издание newsnn.ru пишет, что в программу включили 16 кандидатов, которые были отобраны среди финалистов в номинации„Общественные проекты». Обычно общественники являются самыми креативными и заряженными экологическими активистами, и для них как ни для кого другого подходит роль амбассадоров, рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.