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РЭО сообщил об амбассадорах «Зеленой премии — 2024»

РЭО сообщил об амбассадорах «Зеленой премии — 2024»

25 июня 2024, 10:53
Фото: РЭО
Российский экологический оператор запускает программу «Амбассадоры Зеленой премии». В рамках ее реализации победители и лауреаты прошлых лет продвигают конкурс и занимаются привлечением к участию в нем максимально большого количества человек и организаций.

Издание newsnn.ru пишет, что в программу включили 16 кандидатов, которые были отобраны среди финалистов в номинации„Общественные проекты». Обычно общественники являются самыми креативными и заряженными экологическими активистами, и для них как ни для кого другого подходит роль амбассадоров, рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Амбассадоры будут заниматься продвижением «Зеленой премии» среди детских учреждений, специализирующихся на развитии юннатского движения РДДМ «Движения первых», образовательных учреждений высшего и среднего звена, организаций дополнительного образования, общественных организаций, природоохранных сообществ, волонтерских объединений, бизнес-компаний, органов власти.

Амбассадорами стали Яна Хотиенко (волонтерский центр «ВМЕСТЕ» МФ МГТУ им. Н. Э. Баумана), Татьяна Хохлова и Екатерина Баранова (проект «Водорослям крышка!»), Владислав Шаврин (образовательный фестиваль «Все циклично»), Екатерина Черемисина (плавучий эковолонтерский отряд «Вернадский»), Вера Кузьмина (проект «Эколокатор»), Екатерина Щербинина (проект «Новокузнецк Экологичный») и другие. Всего в список вошли 16 экоактивистов со всех уголков страны.

По результатам программы планируется сформировать рейтинг амбассадоров с учетом их деятельности (количество презентаций, слушателей, публикаций в соцсетях и формате мероприятий). Амбассадоры, которые проявят себя более активно, получат поддержку и памятные призы в рамках РЭФ-2024. Программа будет реализовываться до 1 ноября текущего года.

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