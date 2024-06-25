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Published Сегодня, 06:36

Modified Сегодня, 06:38

Updated Сегодня, 06:38

Самозанятым из Нижнего Тагила налоговая насчитала долгов на 25 миллионов рублей

Самозанятым в Нижнем Тагиле грозят суды за неуплату налогов

25 июня 2024, 06:36
Фото: Изображение Midjourney

Самозанятым из Нижнего Тагила налоговая насчитала долгов на 25 миллионов рублей

Налоговая №16, обслуживающая Горноуральский округ, Нижний Тагил, поселок Свободный, а также Верхнюю и Нижнюю Салду, обнаружила, что одиннадцать тысяч самозанятых человек не платили налоги в 2023 году.

Несмотря на низкую ставку (от 4 до 6 процентов), порядка 50% граждан, выбравших данный вид налогообложения, все равно не платили и накопили задолженность и пени на 16,3 миллиона рублей. А за первое полугодие 2024 года общая сумма долга выросла у тагильчан до двадцати пяти миллионов. Налог не платит 18000 человек, что составляет 72% от всех самозанятых.

Есть мнение, что неплательщики просто не в курсе, что платежи нужно вносить ежемесячно. Тем не менее, налоговая готовит материалы для суда. Кроме того, приставы будут налагать арест на имущество граждан, пишет издание «Все новости».

Напомним, ранее в Свердловской области законодательное собрание поддержало введение прогрессивной шкалы налогообложения.

#Ирина Кирилова#Общество#Экономика#Нижний Тагил#Суд#Налог#Долги#Угроза#Налоговая#Екатеринбург
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