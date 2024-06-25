Самозанятым в Нижнем Тагиле грозят суды за неуплату налогов

Несмотря на низкую ставку (от 4 до 6 процентов), порядка 50% граждан, выбравших данный вид налогообложения, все равно не платили и накопили задолженность и пени на 16,3 миллиона рублей. А за первое полугодие 2024 года общая сумма долга выросла у тагильчан до двадцати пяти миллионов. Налог не платит 18000 человек, что составляет 72% от всех самозанятых.