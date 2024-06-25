Самозанятым в Нижнем Тагиле грозят суды за неуплату налогов

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
Несмотря на низкую ставку (от 4 до 6 процентов), порядка 50% граждан, выбравших данный вид налогообложения, все равно не платили и накопили задолженность и пени на 16,3 миллиона рублей. А за первое полугодие 2024 года общая сумма долга выросла у тагильчан до двадцати пяти миллионов. Налог не платит 18000 человек, что составляет 72% от всех самозанятых.
Есть мнение, что неплательщики просто не в курсе, что платежи нужно вносить ежемесячно. Тем не менее, налоговая готовит материалы для суда. Кроме того, приставы будут налагать арест на имущество граждан, пишет издание «Все новости».
Напомним, ранее в Свердловской области законодательное собрание поддержало введение прогрессивной шкалы налогообложения.