Серьезная нехватка кадров наблюдается на предприятиях в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
У нас серьезный кадровый дефицит. Не так давно в одной из комиссий, где у нас участвовал председатель фонда поддержки малого бизнеса, он рассказывал о том, что у нас даже в малом бизнесе на сегодняшний день дефицит порядка трех тысяч человек разного рода специальностей, — рассказал депутат гордумы Андрей Давыдов в эфире «Экорадио».
Депутат также отметил, что такая проблема есть и на нижнетагильских градообразующих предприятиях. По его словам, давно не было обращено внимания на множество различных производственных проблем.
При этом Давыдов выразил уверенность в том, что данная ситуация сейчас будет постепенно налаживаться, стабилизироваться.
Сейчас нам главное как-то переорганизоваться, найти все-таки выход, потому что не всегда дефицит кадрового потенциала является таким вопросом, который невозможно решить. Где-то можно автоматизацией заняться, где-то перераспределением. Множество существует разных подходов, нужно искать, — говорит чиновник.
Напомним, в оборонных предприятиях Свердловской области наблюдается острая нехватка сотрудников — в апреле 2024 года был зафиксирован дефицит девяти тысяч человек.