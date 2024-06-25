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Posted Сегодня, 12:13

Published Сегодня, 12:13

Modified Сегодня, 12:15

Updated Сегодня, 12:15

Депутат заявил о кадровом голоде в Нижнем Тагиле

Серьезная нехватка кадров наблюдается на предприятиях в Нижнем Тагиле

25 июня 2024, 12:13
Фото: Изображение Midjourney

Депутат заявил о кадровом голоде в Нижнем Тагиле

На предприятиях Нижнего Тагила, а также в сфере малого и среднего предпринимательства наблюдается серьезная нехватка сотрудников.
У нас серьезный кадровый дефицит. Не так давно в одной из комиссий, где у нас участвовал председатель фонда поддержки малого бизнеса, он рассказывал о том, что у нас даже в малом бизнесе на сегодняшний день дефицит порядка трех тысяч человек разного рода специальностей, — рассказал депутат гордумы Андрей Давыдов в эфире «Экорадио».

Депутат также отметил, что такая проблема есть и на нижнетагильских градообразующих предприятиях. По его словам, давно не было обращено внимания на множество различных производственных проблем.

При этом Давыдов выразил уверенность в том, что данная ситуация сейчас будет постепенно налаживаться, стабилизироваться.

Сейчас нам главное как-то переорганизоваться, найти все-таки выход, потому что не всегда дефицит кадрового потенциала является таким вопросом, который невозможно решить. Где-то можно автоматизацией заняться, где-то перераспределением. Множество существует разных подходов, нужно искать, — говорит чиновник.

Напомним, в оборонных предприятиях Свердловской области наблюдается острая нехватка сотрудников — в апреле 2024 года был зафиксирован дефицит девяти тысяч человек.

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