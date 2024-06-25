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Бастрыкин взял на контроль смерть ребенка-инвалида в интернате Нижней Туры

Смерть подростка-инвалида в свердловском интернате взял под личный контроль глава СК

25 июня 2024, 16:01
Фото: 1MI

Бастрыкин взял на контроль смерть ребенка-инвалида в интернате Нижней Туры

Несовершеннолетний, который жил в интернате Нижней Туры, умер после обеда при непонятных обстоятельствах.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль гибель ребенка в учреждении для детей-инвалидов Нижней Туры, сообщает пресс-служба ведомства.

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Он поручил следователям свердловского СУ СК установить, что стало причиной смерти подростка с ограниченными возможностями.

Напомним, что информация о происшествии поступила в экстренные службы 23 июня. Воспитанника нашли мертвым после обеда. Предположительно, ребенок захлебнулся рвотными массами — их следы нашли на его одежде и рядом.

Свою проверку уже проводит свердловская прокуратура. В частности, будет установлено, насколько быстро персонал среагировал на произошедшее и вызвал скорую помощь.

Ранее в Екатеринбурге в инфекционном отделении больницы умер месячный ребенок.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Интернат#Нижняя Тура#СК РФ#Глава СК РФ#18+#Екатеринбург#Александр Бастрыкин#Погиб ребенок
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