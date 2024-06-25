Смерть подростка-инвалида в свердловском интернате взял под личный контроль глава СК

Posted Сегодня, 16:01
Published Сегодня, 16:01
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Updated Сегодня, 16:03
Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль гибель ребенка в учреждении для детей-инвалидов Нижней Туры, сообщает пресс-служба ведомства.
Он поручил следователям свердловского СУ СК установить, что стало причиной смерти подростка с ограниченными возможностями.
Напомним, что информация о происшествии поступила в экстренные службы 23 июня. Воспитанника нашли мертвым после обеда. Предположительно, ребенок захлебнулся рвотными массами — их следы нашли на его одежде и рядом.
Свою проверку уже проводит свердловская прокуратура. В частности, будет установлено, насколько быстро персонал среагировал на произошедшее и вызвал скорую помощь.
Ранее в Екатеринбурге в инфекционном отделении больницы умер месячный ребенок.