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Updated Сегодня, 06:47

Старинные двухэтажки в Екатеринбурге снесут ради новостроек

Старинные двухэтажки в Екатеринбурге снесут ради новостроек

25 июня 2024, 06:45
Фото: Telegram-канал «Екатеринбург. Главное»
В Екатеринбурге будут снесены шесть двухэтажных домов на улицах Калинина и Бакинских Комиссаров, а также в Симбирском переулке. Дома были построены в конце 40-х годов ХХ века.

В вышеупомянутых домах несколько лет назад проводился капитальный ремонт: в 2017 году реконструкция проводилась на улице Бакинских Комиссаров, в 2019 и весной 2024 — улице Калинина, пишет Е1.

Сейчас двухэтажки планируют снести. На их месте появятся многоэтажные дома, детский сад, спортивный комплекс, а также будут обустроены специальные площадки для прогулок местных жителей.

Напомним, в Нижнем Тагиле в районе Новой Кушвы будет снесен двухэтажный дом, который находится в аварийном состоянии.

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