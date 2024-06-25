Старинные двухэтажки в Екатеринбурге снесут ради новостроек

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
Modified Сегодня, 06:47
Updated Сегодня, 06:47
В вышеупомянутых домах несколько лет назад проводился капитальный ремонт: в 2017 году реконструкция проводилась на улице Бакинских Комиссаров, в 2019 и весной 2024 — улице Калинина, пишет Е1.
Сейчас двухэтажки планируют снести. На их месте появятся многоэтажные дома, детский сад, спортивный комплекс, а также будут обустроены специальные площадки для прогулок местных жителей.
Напомним, в Нижнем Тагиле в районе Новой Кушвы будет снесен двухэтажный дом, который находится в аварийном состоянии.