В Березовском четвертые сутки ищут пропавшую 15-летнюю школьницу

В городе Березовский пропала 15-летняя Марина Воднева. В субботу родители подростка обратились в полицию с заявлением о пропаже дочери. Последний раз она связывалась с родными 22 июня, после чего бесследно пропала. Полиция занялась поисками. Об этом сообщается на странице спасательного отряда «Прорыв» ВКонтакте.