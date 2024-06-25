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Published Сегодня, 05:28

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Updated Сегодня, 05:30

В Березовском четвертые сутки ищут пропавшую 15-летнюю школьницу

В Березовском четвертые сутки ищут пропавшую 15-летнюю школьницу

25 июня 2024, 05:28
В Березовском Свердловской области четвертый день ищут пятнадцатилетнюю девочку. С 22 июня она не выходила на связь.

В городе Березовский пропала 15-летняя Марина Воднева. В субботу родители подростка обратились в полицию с заявлением о пропаже дочери. Последний раз она связывалась с родными 22 июня, после чего бесследно пропала. Полиция занялась поисками. Об этом сообщается на странице спасательного отряда «Прорыв» ВКонтакте.

В день исчезновения девушка была одета в синие штаны, синюю кофту и кроссовки белого цвета. При себе имела черную сумку.

Фото: ДПСО «Прорыв»

Поиском школьницы также занимаются неравнодушные граждане и поисковый отряд «Прорыв». Тех, кому-то известно местонахождение девушки или обстоятельства исчезновения, просят сообщить в полицию.

Ранее поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» опубликовал информацию о пропаже жителя поселка Совхозный, Белоярского района. Мужчина 28 лет ушел из дома 16 июня, после чего его местонахождение неизвестно. А несколькими днями ранее в селе Николо-Павловское под Нижним Тагилом пропала Мария Чертова, 2006 года рождения. Поиском пропавших занимается полиция и волонтеры.

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