В Березовском четвертые сутки ищут пропавшую 15-летнюю школьницу

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
В городе Березовский пропала 15-летняя Марина Воднева. В субботу родители подростка обратились в полицию с заявлением о пропаже дочери. Последний раз она связывалась с родными 22 июня, после чего бесследно пропала. Полиция занялась поисками. Об этом сообщается на странице спасательного отряда «Прорыв» ВКонтакте.
В день исчезновения девушка была одета в синие штаны, синюю кофту и кроссовки белого цвета. При себе имела черную сумку.
Поиском школьницы также занимаются неравнодушные граждане и поисковый отряд «Прорыв». Тех, кому-то известно местонахождение девушки или обстоятельства исчезновения, просят сообщить в полицию.
Ранее поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» опубликовал информацию о пропаже жителя поселка Совхозный, Белоярского района. Мужчина 28 лет ушел из дома 16 июня, после чего его местонахождение неизвестно. А несколькими днями ранее в селе Николо-Павловское под Нижним Тагилом пропала Мария Чертова, 2006 года рождения. Поиском пропавших занимается полиция и волонтеры.