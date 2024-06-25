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Published Сегодня, 11:01

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Updated Сегодня, 11:03

В Нижнем Тагиле в День молодежи ограничат парковку автомобилей

В День молодежи в Нижнем Тагиле ограничат парковку автомобилей: список улиц

25 июня 2024, 11:01
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле в День молодежи ограничат парковку автомобилей

День молодежи в Нижнем Тагиле пройдет 29 июня. На время праздничных событий на некоторых участках перекроют улицы и ограничат парковку личного транспорта.

Администрация Нижнего Тагила распорядилась организовать и провести 29 июня праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежи. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии. В целях безопасности и свободного перемещения граждан в день праздника перекроют улицу Горошникова на отрезке между улицей Пархоменко и проспектом Мира.

Также будет ограничена парковка транспорта: 27 -28 июня в период с 12.00 до 23.00 на площадке за зданием КДК «Современник» по улице Первомайской, а 29 числа на той же территории по улице Первомайской и у Свердловского медицинского колледжа по улице Горошникова — с полуночи и до окончания праздничного мероприятия.

В День молодежи тагильчане смогут поучаствовать в мастер-классах, послушать выступление эстрадно-духового оркестра «Тагил-Бэнд» и потанцевать на вечерней дискотеке. Подробный список мероприятий здесь.

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#Ирина Кирилова#Общество#Транспорт#Нижний Тагил#Свердловская область#Парковка#Ограничение#День молодежи#Екатеринбург
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