В День молодежи в Нижнем Тагиле ограничат парковку автомобилей: список улиц

Администрация Нижнего Тагила распорядилась организовать и провести 29 июня праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежи. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии. В целях безопасности и свободного перемещения граждан в день праздника перекроют улицу Горошникова на отрезке между улицей Пархоменко и проспектом Мира.



Также будет ограничена парковка транспорта: 27 -28 июня в период с 12.00 до 23.00 на площадке за зданием КДК «Современник» по улице Первомайской, а 29 числа на той же территории по улице Первомайской и у Свердловского медицинского колледжа по улице Горошникова — с полуночи и до окончания праздничного мероприятия.



В День молодежи тагильчане смогут поучаствовать в мастер-классах, послушать выступление эстрадно-духового оркестра «Тагил-Бэнд» и потанцевать на вечерней дискотеке. Подробный список мероприятий здесь.