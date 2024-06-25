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Posted Сегодня, 13:14

Published Сегодня, 13:14

Modified Сегодня, 13:16

Updated Сегодня, 13:16

В Екатеринбург прибыла первая партия таджикской голубики

В Екатеринбург прибыла первая партия таджикской голубики

25 июня 2024, 13:14
Фото: 1MI
В Екатеринбург впервые доставили крупную партию узбекской голубики. Более 12 тонн свежей ягоды, прошедшей все необходимые проверки, уже поступили в продажу.

По словам представителей Уральского таможенного управления, импортер готов наладить регулярные поставки голубики из Узбекистана, если будет достаточный спрос.

Первая партия, стоимостью более 60 тысяч долларов, стала тестовой. Таможенники оформили груз в приоритетном порядке, чтобы скоропортящаяся ягода не утратила своих качеств.

Напомним, ранее в Свердловскую область было ввезено 20 тонн опасных нектаринов из Китая.

#Ирина Кирилова#Продукты#Таджикистан#Ввоз#Ягоды#Екатеринбург#Голубика
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