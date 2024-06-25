В Екатеринбург прибыла первая партия таджикской голубики

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
По словам представителей Уральского таможенного управления, импортер готов наладить регулярные поставки голубики из Узбекистана, если будет достаточный спрос.
Первая партия, стоимостью более 60 тысяч долларов, стала тестовой. Таможенники оформили груз в приоритетном порядке, чтобы скоропортящаяся ягода не утратила своих качеств.
Напомним, ранее в Свердловскую область было ввезено 20 тонн опасных нектаринов из Китая.