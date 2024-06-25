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В Монако представили суперкар на синтетическом топливе

В Монако представили суперкар на синтетическом топливе

25 июня 2024, 08:13
Фото: bertone.it
Итальянская компания Bertone, специализирующаяся на промышленном дизайне, представила в Монако суперкар GB110, работающий на синтетическом топливе из переработанного пластика.

Как пишет newkhakasiya.online, этот автомобиль оснащен 5,2-литровым двигателем V10, выдающий мощность 1124 лошадиные силы. Трансмиссия представлена семиступенчатым автоматом с двумя сцеплениями. В суперкаре установлены карбон-керамические тормоза, аналогичные тем, что используются в гоночных болидах.

Масса автомобиля составляет чуть более 1,4 тонны. По данным производителя, суперкар способен разогнаться до 350 километров в час за 12,9 секунды. Журналисты предположили, что силовой агрегат новинки достался от Lamborghini, хотя Bertone не предоставила детальной информации об этом.

Интерьер машины не был представлен на презентации, однако будущие владельцы смогут выбрать дизайн по своему вкусу. Стоимость суперкара будет объявлена только потенциальным покупателям. Всего Bertone планирует выпустить 33 экземпляра этой модели.

#Общество
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