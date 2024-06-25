В Монако представили суперкар на синтетическом топливе

Масса автомобиля составляет чуть более 1,4 тонны. По данным производителя, суперкар способен разогнаться до 350 километров в час за 12,9 секунды. Журналисты предположили, что силовой агрегат новинки достался от Lamborghini, хотя Bertone не предоставила детальной информации об этом.