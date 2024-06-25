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Published Сегодня, 04:09

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Updated Сегодня, 04:11

В Нижнем Тагиле вновь заметили лису

В Нижнем Тагиле вновь заметили лису

25 июня 2024, 04:09
Фото: 1MI
Лису заметили жители микрорайона ГГМ в Нижнем Тагиле. Это уже не первый раз, когда животные приближаются к людям.


На Гальяно-Горбуновском массиве ночью заметили маленького лисенка. Местные жители поделились в соцсетях видео, на котором лисенок, не пугаясь людей, растрепал мусорный пакет в поисках еды, сообщается в группе «ТТ Нижний Тагил». Вероятно, именно голод заставил животное приблизиться к населенному пункту.

Ранее на ГГМ уже неоднократно замечали диких животных, в том числе и лис. В мае лиса зашла во двор одного из жилых домов Черноисточинском шоссе, а позже ее же заметили в районе Октябрьского проспекта уже с добычей в руках. Тогда очевидцы заметили, что животное было очень худое и, вероятно, голодное.

В апреле 2024 местный фотограф случайно нашел двух маленьких лисят в районе Выи и смог запечатлеть их на фото.

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#Ирина Кирилова#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Животные#Ггм#Лиса#Природа#Екатеринбург
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