В Нижнем Тагиле вновь заметили лису

Ранее на ГГМ уже неоднократно замечали диких животных, в том числе и лис. В мае лиса зашла во двор одного из жилых домов Черноисточинском шоссе, а позже ее же заметили в районе Октябрьского проспекта уже с добычей в руках. Тогда очевидцы заметили, что животное было очень худое и, вероятно, голодное.