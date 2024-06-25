В поселке Свердловской области река снесла мост

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
Поврежденный мост предназначался для пешеходов и не был транспортным. Затопления домов и инфраструктуры не произошло, рассказали в пресс-службе регионального МЧС.
Сотрудники администрации Кушвинского ГО будут устанавливать причины данного происшествия.
Напомним, в мае 2024 года в Ревде разлился пруд в поселке Совхоз. Из-за этого вода затопила одну из улиц муниципалитета, а также земельный участок. В мэрии рассказали, что потоп мог случиться после того, как были закупорены водоводы.