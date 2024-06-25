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Posted Сегодня, 06:19

Published Сегодня, 06:19

Modified Сегодня, 06:21

Updated Сегодня, 06:21

В поселке Свердловской области река снесла мост

В поселке Свердловской области река снесла мост

25 июня 2024, 06:19
Фото: 1MI
В поселке Азиатская Свердловской области из-за реки Березовки обрушился пешеходный мост.

Поврежденный мост предназначался для пешеходов и не был транспортным. Затопления домов и инфраструктуры не произошло, рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Сотрудники администрации Кушвинского ГО будут устанавливать причины данного происшествия.

Напомним, в мае 2024 года в Ревде разлился пруд в поселке Совхоз. Из-за этого вода затопила одну из улиц муниципалитета, а также земельный участок. В мэрии рассказали, что потоп мог случиться после того, как были закупорены водоводы.

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