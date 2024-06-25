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СК опубликовал видео с места убийства школьницы в Каменске-Уральском

В СК показали кадры с места инцидента с 16-летней девочкой в Каменске-Уральском

25 июня 2024, 04:48
Фото: 1MI

СК опубликовал видео с места убийства школьницы в Каменске-Уральском

Следственный комитет по Свердловской области опубликовал кадры с места убийства 16-летней девочки в Каменске-Уральском. На них обвиняемый показал, как убивал подростка

На сайте СК РФ по Свердловской области были опубликованы материалы дела, на которых обвиняемый в убийстве школьницы, местный житель Эдуард Голиков во время следственного эксперимента подробно рассказывает и показывает, где и как именно он совершил преступление. На кадрах мужчина говорит, что подъехал к девочке на велосипеде и предложил познакомиться. Не получив ответа, обвиняемый за руку потащил подростка в лес, повалил на землю и задушил. После чего забрал телефон жертвы и скрылся с места преступления.

Убийство произошло в августе прошлого года. 16-летняя Дана поздно вечером возвращалась в Каменск-Уральский на электричке из Екатеринбурга, куда ездила поступать в колледж. Родители, не дозвонившись дочери, обратились в полицию. Ее тело было найдено в овраге, недалеко от железнодорожной станции.

Голикова задержали по подозрению в убийстве, поскольку на кадрах с камер видеонаблюдения он был замечен рядом с местом преступления. Подозреваемый вину не признавал, утверждая, что только похитил телефон, но позже признался в убийстве. Теперь его судят по трем статьям: за убийство, покушение на изнасилование и кражу. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее мать обвиняемого обратилась в программу Андрея Малахова, утверждая, что его сын невиновен, а местные жители несправедливо возненавидели их семью. В эфире программы тогда выдвигали версию, что девочка могла отправиться энергетиком.

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