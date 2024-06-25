В СК показали кадры с места инцидента с 16-летней девочкой в Каменске-Уральском

На сайте СК РФ по Свердловской области были опубликованы материалы дела, на которых обвиняемый в убийстве школьницы, местный житель Эдуард Голиков во время следственного эксперимента подробно рассказывает и показывает, где и как именно он совершил преступление. На кадрах мужчина говорит, что подъехал к девочке на велосипеде и предложил познакомиться. Не получив ответа, обвиняемый за руку потащил подростка в лес, повалил на землю и задушил. После чего забрал телефон жертвы и скрылся с места преступления.